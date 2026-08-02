華郵：美軍歐洲司令部警告　轄下驅逐艦數量短缺　難以保護以色列

美國《華盛頓郵報》8月1日引述美國官員，稱美軍歐洲司令部（EUCOM）司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）已私下警告美國防部，指轄下部隊缺足夠的驅逐艦來保護以色列免受彈道導彈襲擊，顯示伊朗戰爭正持續給美軍帶來壓力。



報道引述的官員稱，格林克維奇已向美國防部發出書面通知，稱如果其轄下部隊無法再增加一艘驅逐艦，他將被迫在保衛美國本土和保衛以色列之間做出選擇。

2025年9月12日，比利時布魯塞爾，北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte，不在圖中）和歐洲盟軍最高司令（Supreme Allied Commander Europe）兼美軍歐洲司令部司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）在北約總部出席記者會。（Reuters）

《華盛頓郵報》稱，美國海軍驅逐艦多年來一直在美軍歐洲司令部的協調下，在地中海東部執行保護以色列的任務，相關軍艦配備強大的雷達和多種導彈，不僅曾擊落伊朗、也門胡塞武裝向以色列發射的導彈。

美軍歐洲司令部除了負責上述任務外，其轄下部隊還負責應對俄羅斯的潛在威脅，包括應對俄羅斯對美國本土的彈道導彈威脅。

格林克維奇發出警告之際，正值美國與伊朗和平談判破裂、重新交火之際。報道指，特朗普政府下令封鎖伊朗港口，使美國海軍承受巨大的壓力。

2025年9月24日，美國海軍阿利伯克級「羅斯福號」驅逐艦在意大利東南部沿海進行航行訓練。（Getty）

據報道，截至7月31日，美國在地中海海域部署了兩艘驅逐艦，另有三艘驅逐艦停泊在西班牙的港口。另一方面，美軍在靠近伊朗的海域，部署了兩艘航空母艦以及至少15艘其他軍艦，其中11艘正是美軍歐洲司令部所缺乏的驅逐艦。