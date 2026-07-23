辯局・經濟｜日本經濟還有破解的密碼嗎？

2026年7月21日，紐約外匯市場，日元兑美元匯率一舉擊穿163關口，最低觸及163.24。上一次日元出現在這個價位，還要追溯到1986年7月——近四十年前。彼時的163，是日元在《廣場協議》後一路急速狂飆升值的起點；而如今同樣的數字，標記的卻是一個G7國家貨幣四十年來未有之弱勢深淵。

同一天，日本10年期國債收益率攀升至2.75%，2年期收益率升至1.475%——均刷新了1995年以來的歷史高位。此前日本央行雖已將基準利率上調至1%（創31年來新高），但這場緊縮嘗試既未能阻止日元的承壓下行，也未能平息國債市場對債務可持續性的不安。

三重信號指向同一個方向：日本經濟正在逼近一個多年未見的臨界點。這不是一場普通的匯率波動，而是一個高度槓桿化的債務經濟體，在全球利率重置與地緣政治衝擊的雙重夾擊下，被逼到牆角後的真實反應。

出口繁榮的假面與貿易逆差的真相

日本6月的貿易數據乍看之下令人振奮。出口按年增長19.3%，連續第十個月超出市場預期，創下2022年11月以來最強增速。其中半導體出口按年飆升53.8%，AI熱潮推動東京電子、瑞薩電子、Advantest等公司股價年內上漲50%至93%。

但這組數據的另一面不容忽視。出口金額漲了19.3%，出口數量只增長了0.2%——幾乎所有的增長都來自日元貶值帶來的計價效應，真實的外需接近於零。與此同時，進口按年增長25.4%，遠超經濟學家預測的21%。石油進口暴漲近60%，日本87%的能源依賴進口，而美伊衝突正持續推高油價。

結果就是日本財務省的數字現實：6月貿易逆差擴大至4069億日元（約25億美元），遠超市場預期的1200億日元（約7.4億美元）。2026年上半年，日本貿易逆差累計超過1萬億日元（約61億美元）。

這是一份「日元太弱」的報告，而不是一份「經濟強勁」的報告。貶值的日元推高了出口的賬面數字，但進口成本的上漲更快地吞噬了這些收益。日本正在用本幣的信用為貿易赤字付款——而這張賬單，最終會落到每一個日本家庭的餐桌和油箱上。

日本央行6月季度調查顯示，認為一年後物價將繼續上漲的民眾比例達到90.4%，創2006年以來最高；民眾對未來一年物價漲幅的平均預期為13.1%，同樣刷新歷史紀錄。

日本經濟產業省。（nippon.com日本網）

解不開的三難困境

日本經濟面臨的核心困境，可以概括為一個「三難選擇」——保匯率、保國債、保經濟，三者只能選其二，甚至可能只能選其一。

如果選擇加息保匯率——這是市場目前正在押注的方向。知情人士透露，日本央行官員對「以快於經濟學家普遍預期的節奏加息」持開放態度。隔夜指數掉期市場顯示，10月前再次加息的概率約為72%。

但加息的代價是什麼？日本財務省5月8日公布的數據，截至2025財年末，政府債務總額已達1343.84萬億日元（約8.24萬億美元）。2026財年預算中，僅國債還本付息就達31.3萬億日元（約1920億美元），佔財政支出的四分之一。前日本央行委員白井早由裏（Sayuri Shirai）曾公開表示，1.5%可能是日本央行能承受的加息上限。如果利率升至3%，根據日本財務省文件測算，2029財年利息支出預計將達到21.6萬億日元（約1390億美元）。一旦加息步伐過快，國債價格將暴跌，持有大量日債的金融機構可能陷入資不抵債。若央行轉而無限購債託市，則日元將急速貶值，輸入性通脹徹底失控。這就是「保匯率」與「保國債」之間的死結。

如果選擇維持寬鬆保國債——這是日本過去三十年的一貫做法。但這條路正變得越來越窄。10年期日債收益率已升至2.75%-2.88%，逼近3%的「生死線」。一旦突破3%，將擊穿「增長高於利率」的政策根基，國際資本對日本債務可持續性的全面質疑將引發評級下調、融資成本螺旋上升。

如果選擇財政擴張保經濟——日本政府近日公布的「經濟財政運營和改革基本方針」弱化了此前有關財政健全化的表述，進一步強化了市場對財政擴張的預期。但預算赤字預計將從去年的GDP2.5%擴大到2026財年的6%左右。在債務規模已是GDP兩倍以上的情況下，繼續擴張財政無異於飲鴆止渴。

這不是一道選擇題。這是一道沒有正確選項的必答題。

澀澤榮一被稱為「日本資本主義之父」

資本、產業與信心的三重外流

更深層的危險，在於日本正在經歷一場無聲的「三重外流」——資本外流、產業外流、信心外流。

資本層面，日本個人投資者正在以前所未有的速度將資產轉移至海外。根據日本交易所集團和日本投資信託協會的數據，截至2025年11月，日本散戶淨賣出日本股票及相關投資信託達3.8萬億日元（約243億美元），為十多年來最高水平；同期通過投資信託對海外股票的淨買入徘徊在2024年創下的9.4萬億日元（約576億美元） 的歷史高位附近。這不是對海外機會的主動追逐，而是對本幣信用的被動撤離。

產業層面，日元貶值並未如傳統經濟學理論所預期的那樣推動製造業迴流。日本勞動力持續減少、能源供給體系穩定性不足等結構性問題，削弱了製造業回歸本土的動力。相反，日本企業家想的已不是擴大生產，甚至連維持生產規模都做不到。2026年上半年，因日元貶值導致破產的企業達45家，按年增長32.3%，創下有統計以來最高紀錄。這些破產企業主要集中在中小微層面——它們沒有跨國對沖的能力，只能承受日元貶值帶來的進口成本衝擊。

信心層面，最令人不安的信號來自精英階層的選擇。當普通日本人還在承受通脹壓力時，日本的機構資金和富裕階層正加速將資產配置到海外。而與此同時，日本的對華出口仍在增長——6月對華出口增長17.6%（財務省數據）——但中國在高附加值製造業領域的追趕正在壓縮日本的技術溢價空間。

OECD（經濟合作與發展組織）預測，日本實際GDP增速將從2025年的1.2%放緩至2026年的0.7%。法國巴黎銀行的預測更為悲觀，僅為0.5%。對於一個債務/GDP之比超過200%的國家來說，這樣的增速遠遠不夠。

目前日本國民深陷長期物價上漲之苦，雖然2025年度修正預算的確編列了一定程度的物價對策，然而其財源之相當比例，須仰賴發行約12兆日圓的新增國債才足以支應。（Getty Images）

出路在哪裏？

那麼，日本經濟還有破解的密碼嗎？

答案或許令人不安：沒有單一的密碼。日本面臨的不是一個可以用某個政策工具解決的短期問題，而是三十年結構性問題在同一時間窗口的總爆發——人口老齡化、產業空心化、債務貨幣化、地緣政治化，每一個都是「硬骨頭」。

但這不意味着日本必然走向崩潰。日本仍然擁有全球第三大的對外淨資產——截至2025年底約為561.8萬億日元（約3440億美元） （日本財務省數據）。日本企業持有的海外資產和投資收益，構成了抵禦衝擊的「緩衝墊」。日本製造業PMI仍維持在54.8的擴張區間，AI相關的半導體需求提供了真實的經濟支撐。

真正的危險不在於日本會「一夜崩塌」，而在於它會「長期惡化」——在緩慢的失血中耗盡政策空間和民眾信心，最終在某個不可預測的觸發點走向失控。163的匯率、2.75%的國債收益率、1%的政策利率——這些數字本身不是危機，但它們共同指向一個越來越窄的通道。

日本需要的不只是一次加息或一次干預，而是對財政紀律、產業政策、能源安全和人口戰略的全方位重構。這需要的不是技術層面的政策調整，而是政治層面的範式轉換。而在當前的政治格局下——一個推行大規模財政擴張的政府與一個試圖收緊貨幣的央行之間的拉鋸——這種範式轉換看起來遙遙無期。

日元跌破163，可能不是這場故事的終點，而只是下一幕的序幕。對於日本來說，最危險的或許不是匯率本身，而是當所有的政策工具都用盡之後，才發現問題的根源從未被觸及。

日本的密碼，或許根本不在東京，而在那些它已經失去主動權的地方——華盛頓的利率決策、與中國關係的走向，中東的油價走勢，以及它自身無法逆轉的人口曲線。