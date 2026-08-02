美國7州供水系統遭網絡攻擊　美媒：FBI介入調查矛頭直指伊朗

美國聯邦政府警告稱，至少有七個州報告遭到網絡襲擊，導致供水或污水處理系統服務中斷，美國關鍵基礎設施系統可能面臨風險。據聯邦調查局 (FBI) 和環境保護署 (EPA) 的聯合警報，「惡意網絡攻擊者」近日在遠端篡改部份美國國內供水系統的聯網可編程邏輯控制器 ( programmable logic controllers，PLC)，導致水壓下降和水浸。



聯邦調查局發布有關供水系統遭網絡攻擊的警報：

《華盛頓郵報》8月2日報道，聯邦調查局7月30日發布的這項警告是在美國情報官員表示，伊朗很可能是針對明尼蘇達州30多個市政供水系統發動網絡攻擊的幕後黑手之後發布的。

報道指，這次駭客攻擊是在聯邦網絡安全官員發出緊急警告後發生的。這些警告稱，伊朗過去幾個月來一直在攻擊美國供水、污水處理和能源設施中控制運作的連網設備。今年7月，聯邦網絡安全部門曾明確警告稱，伊朗駭客正利用易受攻擊的可編程邏輯控制器（PLC）進行襲擊。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）較早前曾指責明尼蘇達州政府，而非伊朗應對這次攻擊負責。

2026年7月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在馬里蘭州的大衛營（Camp David）參加內閣會議。（Reuters）

《華盛頓郵報》早前報導稱，自2月28日美國與伊朗爆發戰爭後不久，全美多個水務和能源系統就出現入侵事件。

據報道，聯邦政府尚未確定哪些州受到近期網絡攻擊的影響。除明尼蘇達州外，密歇根州州和南達科他州也報告遭受攻擊。然而，專家表示，鑑於被攻擊的PLC品牌：洛克威爾自動化（Rockwell Automation）/艾倫-布拉德利（Allen-Bradley）在市場上應用廣泛，實際受影響的州份可能遠不止這些。

報道引述一名公共安全專家Joshua Corman表示：「我們只有一個互聯網，而且所有受害者使用的都是同一套設備。理論上講，所有50個州都應該存在這些（安全漏洞）。」

據WaterISAC（一個旨在加強網絡安全的政府資訊共享計劃）的分析師Alec Davison稱，迄今為止，網絡攻擊者一直採用「低複雜度的手段」入侵聯網的PLC，這些PLC通常使用弱密碼或根本沒有密碼。他在一封電郵中表示，駭客隨後修改了密碼，鎖定操作員並斷開控制器連線。

Davison表示：「這導致系統出現水滾通知，並迫使水務公司轉為進行人手操作。」

2026年8月2日，圖為美國明尼蘇達州普利茅斯市（Plymouth）的水塔。（網絡圖片）

風險在於，網絡攻擊者篡改PLC可能會改變系統的「邏輯」或軟件，導致操作員無法偵測到危險化學品濃度等問題。