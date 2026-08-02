熊本地震增至38死　一名70多歲老婦車內避難疑因中暑身亡

日本九州熊本縣7月28日發生7.1級強烈地震，死亡人數已上升至38人。熊本縣8月2日（周日）宣布，一名70多歲的老婦在7月28日發生地震後，因在車內避難疑似中暑身亡，確認首例疑似災害相關死亡病例。



綜合日媒報道，當時她正躲在車內避難，而被發現時汽車油箱已空，車內冷氣已停止運作。當局正在調查相關情況，並考慮是否與災害有關。

包括該名死亡老婦在內，熊本地震造成的死亡人數較前一日增加兩人，總死亡人數達38人。

另外宇城市政府表示，一名在避難中心的70多歲老婦證實感染新型冠狀病毒，其女兒和孫女被列入密切接觸者，需送到保健避難中心。由於當地面對斷水，民眾難以洗手，當局已向各避難中心派遣醫護人員，加強為民眾的雙手消毒。

2026年7月29日，日本熊本縣28日發生7.1級地震後，位於該縣嘉寶町的Aeon購物中心發生爆炸，圖為熊本縣警方拍下商場2樓爆炸後的情況。（Reuters）

而對於發生在永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto）的大爆炸，熊本縣8月1日宣布針對該商場的搜救行動結束，確認有7人死亡、5人受傷。警方稱經過多次現場勘查，他們已確認無人被困商場內。永旺集團其後發聲明，重申將配合當局核實爆炸起因。