熊本地震｜Aeon Mall搜救行動結束7死5傷 永旺：將核實爆炸起因
撰文：劉耀洋
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日本九州熊本縣7月28日發生7.1級強烈地震，位於該縣嘉島町的永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto）發生大爆炸，部份建築結構倒塌。熊本縣8月1日宣布針對該商場的搜救行動結束，確認有7人死亡、5人受傷。警方稱經過多次現場勘查，他們已確認無人被困商場內。永旺集團其後發聲明，重申將配合當局核實爆炸起因。
日本放送協會（NHK）1日報道，警方和其他部門當日早上繼續在永旺熊本購物中心進行搜尋，並使用重型機具清除瓦礫，以確認是否仍有人被困。
熊本縣接着於同日中午宣布搜救行動結束，警方稱，他們再沒有收到任何關於有人失蹤的報告，並且在檢查現場後，已確定商場內已沒人被困。
永旺集團在當局完成搜救行動後，發聲明對遇難者致以哀悼，向遇難者家屬和傷者致歉意，並感謝參與救援行動的相關機構。
永旺集團強調：「我們將繼續在政府部門、警方、消防部門和其他相關機構的指導下，努力核實並確定事故原因。我們也在相關機構的指導下進行必要的安全檢查。」
另外，截至8月1日，熊本地震的死亡人數維持36人，超過9500名民眾須繼續避難，有3429幢房屋損毀。
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