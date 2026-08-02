熊本縣益城町10年前地震45死　今輪僅2屋倒塌0死亡歸功推耐震建築

日本熊本縣7月28日發生7.1級地震，其後發生多輪餘震。該縣益城町2016年曾在短時間內經歷多次強震，共造成45人死亡，16000人被疏散，該鎮98%的房屋被徹底、部分摧毀或出現損壞。然而，今輪熊本地震對該鎮幾乎沒有造成任何損失。鎮政府表示：「截至7月31日，沒有人員傷亡，據了解只有兩棟房屋倒塌。居民區似乎幾乎沒有受到任何破壞。」有評論認為是鎮政府吸取10年前地震的教訓所推行的抗震結構。



日媒《女性自身》引述益城町的一位消息人士報道：「就連我們鎮政府官員都對損失之小感到驚訝。」

熊本縣益城町的官方IG：

7月28日發生的熊本地震中，益城町遭受6級以上地震的攻擊。然而，災後三天，也就是7月31日，益城町政府就恢復正常運作了。10年前，益城町在熊本地震中是全縣受災最嚴重的地區。

鎮政府官員對地震造成的損失之小感到驚訝。

益城町政府危機管理部表示：「新建的市政廳採用了抗震結構，因此地震發生時，桌椅和書架上的物品都沒有掉落，也無需清理建築物內部。」

然而，地震發生後，有建築物電力中斷，供水也暫時停止。

日本熊本2026年7月28日發生大地震，造成不少房屋損毀（Reuters）

危機管理部指：「因此，地震發生當日有700人來到避難中心。但第二天，電力恢復，雖然水質渾濁，但供水也恢復了，避難人數減少到80人。雖然沒有建築物倒塌，但有些人可能因為物品掉落或家具傾倒而無法在室內睡覺，不過幾乎沒有人員受傷的報告。」

究竟是什麼促成了這個成功？事實上，自2016年熊本地震以來，益城町一直致力於重建工作，目標是「建立一個抗震能力強的韌性城鎮」。

危機管理部表示：「2018年，鎮政府制定了一項新的城市發展規劃，包括拓寬道路、劃定住宅區以及推廣抗震房屋建設。因此，上次地震後離開該鎮的人們已經返回，人口正在增長。」

一位當地居民在被問及此事時表示：「自10年前的地震以來，許多重建家園的居民都建造了單層房屋。新建的房屋幾乎沒有倒塌。就城鎮本身的損失而言，只有神社的兩座石燈籠倒塌。一些橋樑路面不平，但與10年前相比，幾乎可以忽略不計。」

事實上，益城町的便利商店和餐廳都在正常營業。

自4月以來，該鎮一直在舉辦活動，紀念2016年熊本地震災後重建10週年。這次地震或許是益城町經過10年重建後的韌性的真正考驗。