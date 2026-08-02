OPEC宣布自9月起每日增產約18.8萬桶

石油輸出國組織（OPEC）成員國8月2日（周日）宣布，同意自9月起每日增產約18.8萬桶。OPEC還將於9月6日舉行會議，決定10月份的產量水平。



綜合外媒報道，OPEC聲明稱，為共同維護石油市場穩定，七國決定在2023年4月宣布的自願減產基礎上進一步提高產量，該措施原定將實施至2026年底。

2026年4月28日，位於奧地利維也納的OPEC總部外景。（Reuters）

Rystad證券分析師萊昂（Jorge Leon）表示，「OPEC+已經取消自願減產。下一個挑戰是如何管理隨着出口流量恢復正常而可能出現的過剩產能。」

由於石油前景疲軟以及包括伊拉克在內的成員國的抵制，OPEC仍在就新的產量配額進行艱難談判。部分成員國希望提高產量配額，使其與自身產能相符。

2026年5月8日，載有阿聯酋原油的油輪「敖德薩號」（Odessa）在關閉自動識別系統應答器的情況下通過霍爾木茲海峽，駛入韓國瑞山大山港水域，預計將在此卸載原油。（Reuters）

而OPEC+正在對其成員國的石油產能進行審查，該審查結果將用於制定2027年的產量基準線，並以此為基礎設定配額。