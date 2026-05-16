退出OPEC原因？美媒：阿聯酋曾試圖說服鄰國共同軍事反擊伊朗遭拒

知情人士稱，阿拉伯聯合酋長國（UAE，簡稱阿聯酋）曾試圖說服包括沙特阿拉伯和卡塔爾在內的鄰國，共同參與協調軍事行動，以回應伊朗的空襲，但遭到這些國家的拒絕。



因談及私下交流而要求匿名的知情人士說，在美國和以色列於2月28日開始轟炸伊朗後不久，阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）與多名地區領導人通話，其中包括沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。

彭博社引述知情人士稱，阿聯酋總統當時堅信，有必要以集體方式進行報復，以震懾伊朗。

此前，伊朗為回應美國和以色列的攻擊，向波斯灣國家發射數百架無人機和導彈。德黑蘭的打擊目標包括整個地區的港口、機場、住宅樓和酒店。

圖為2026年5月4日，阿聯酋富查伊拉（Fujairah）石油工業區遭無人機襲擊，社交平台流傳現場畫面。（X截圖）

伊朗還幾乎封鎖至關重要的霍爾木茲海峽，迫使波斯灣國家削減石油和天然氣產量，衝擊了財政。

據一名知情者透露，阿聯酋總統很快決定與美國總統特朗普政府及以色列合作，但其他波斯灣阿拉伯國家領導人告訴他，這不是他們的戰爭。阿聯酋與沙特原本就存在裂痕的關係因此惡化。

這名知情者也稱，在通話中，阿聯酋總統提醒其他領導人，波斯灣阿拉伯國家合作委員會這個由六國組成的組織，之所以於1981年成立，正是因為兩年前伊朗伊斯蘭革命帶來的威脅。

這些此前未曾報道過的細節，有助於解釋阿聯酋為何對其他阿拉伯國家感到憤怒，並最終在4月底作出退出石油輸出國組織（OPEC）的重大決定，同時也說明它為何拉近與以色列的關係。

2026年3月12日，一架無人機墜落於阿聯酋杜拜克里克港（Creek Harbour）一棟住宅大樓，大樓牆身受損（Reuters）

知情人士稱，阿聯酋在沒有其他波斯灣國家支持的情況下，於3月初開始對伊朗發動有限打擊，並在4月再次採取行動。

隨後，阿聯酋宣布退出由沙特主導的油盟，此舉震動了石油市場。阿聯酋還在重新評估它在包括波斯灣阿拉伯國家合作委員會在內的地區組織中的成員身份。

除伊朗戰爭引發的摩擦外，阿聯酋與沙特也是經濟方面的競爭對手，雙方在也門和蘇丹衝突問題上也一直存在分歧。

本文獲《聯合早報》授權轉載

