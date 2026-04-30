阿聯酋退出OPEC將加劇油價波動性　哈薩克尼日利亞或仿傚

阿聯酋宣佈退出石油輸出國組織（OPEC），令這一歷史悠久的石油卡特爾（Cartel）再度承壓。



能源市場人士普遍預計OPEC短期內不會崩潰，但分析人士認為，哈薩克、尼日利亞和委內瑞拉均存在跟進退出的現實動因，卡特爾的凝聚力正面臨深度考驗。

哈薩克和伊拉克被多位分析人士列為最可能效仿阿聯酋的產油國。

2026年4月28日，奧地利維也納，當天早些時候，阿拉伯聯合大公國宣佈將於5月1日退出該石油輸出國組織。（GettyImages）

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據報道，伊拉克官員周二對此潑冷水，表示該國暫無退出計劃。哈薩克則處境不同——這一OPEC+成員長期超額生產，對配額約束的抵觸情緒持續積累，與阿聯酋此前的處境頗為相似。

能源研究機構Rystad Energy的分析師在研究報告中指出，由於霍爾木茲海峽持續受阻及地緣政治不確定性，阿聯酋退出的近期市場影響可能相對「有限」，但「結構性弱化的OPEC將越來越難以調控供應、穩定油價」。

Rapidan Energy Group總裁Bob McNally也警告，OPEC+紀律性的任何侵蝕都將「加劇油價波動性」。

此次事件折射出OPEC內部長期積累的深層矛盾：已大規模擴產的成員國日益不願受制於以支撐油價為目的的生產上限。這一矛盾在哈薩克、尼日利亞等產能仍有擴張空間的國家中同樣存在，並可能隨阿聯酋退出形成示範效應。

1. 哈薩克：最受關注的「潛在離群者」

阿聯酋此次退出並非無跡可尋。

據華爾街見聞此前文章，阿聯酋與歐佩克領導者沙特阿拉伯之間長期存在分歧，矛盾集中在產量配額及地區政治影響力的競爭上。在歷次歐佩克+會議上，阿聯酋曾多次尋求部署新增產能投資，但遭到力主限產的沙特方面阻撓。這一矛盾此前已多次將阿布扎比推至退出邊緣，此番終於付諸行動。

2026年1月9日，插圖中可以看見石油泵模型在石油輸出國組織（OPEC）標誌前面。（Reuters）

Kpler首席石油分析師Matt Smith將哈薩克列為首要關注對象，指出該國去年大幅且持續超額生產。「哈薩克可能將阿聯酋退出視為自身出走的一個出口。」他說。

哈薩克是OPEC+聯盟成員，5月獲分配的生產配額為每日160萬桶，專家估計其實際產能僅略高於此水平。相比之下，阿聯酋所受的約束要大得多——據多數市場估計，其產能在每日470萬至480萬桶之間，而OPEC規定其5月配額僅約為每日350萬桶。哥倫比亞大學全球能源政策研究中心研究員Antoine Halff表示，阿聯酋「很長時間以來都是最可能退出OPEC的候選者」。

哈薩克最大油田騰吉茲（Tengiz）由合資公司運營，雪佛龍（Chevron）持股50%，埃克森美孚（Exxon Mobil）持股25%，哈薩克本地公司及俄羅斯盧克石油（Lukoil）持有其餘股份。CIBC Private Wealth高級能源交易員兼董事總經理Rebecca Babin認為，哈薩克可能尚未準備好邁出退出這一步。Halff則進一步指出，阿聯酋離開後，哈薩克在組織內的話語權反而可能上升，因此選擇留下或許更合算。

2. 尼日利亞與委內瑞拉：各有盤算的「出走」邏輯

Kpler的Matt Smith還將尼日利亞列為值得關注的「潛在出走風險」。他分析，隨着丹格特（Dangote）煉油廠產能持續提升，非洲最大原油生產國在國內消化原油、賺取更高附加值成品油利潤的能力增強，對OPEC通過限產支撐國際油價的依賴相應減弱。「尼日利亞正處於不願受制於人的類似處境——它正變得更加自給自足，」Smith說：

通過將國內原油轉向Dangote煉廠，尼日利亞對全球市場動態的依賴正在降低。

委內瑞拉同樣被部分市場人士視為潛在候選。MST Marquee能源分析師Saul Kavonic表示，隨着委內瑞拉領導層向更親美方向轉變，加拉加斯可能尋求更大的產量自主權，「委內瑞拉可能是下一個因領導層更替走向更親美立場的出走者」。

Kpler的Smith指出，委內瑞拉原油產量和出口增速均超出預期——今年3月，該國出口量自去年9月以來首次突破每日100萬桶。

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3. 配額矛盾根深蒂固，離群先例已有多次

阿聯酋並非OPEC史上首個出走的成員。Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow在接受媒體採訪時指出，卡塔爾於2019年、安哥拉於2024年相繼退出，厄瓜多爾此前也曾離開，原因均涉及對配額制度的不滿或國家優先事項的轉變。

「阿聯酋退出OPEC是這一組織成員變遷歷史的又一章，」Lipow說。他警告，若遵守配額的成員對持續違規超產的國家積怨已深，可能引發連鎖退出，最終使OPEC作為卡特爾喪失實質意義。

那些厭倦了看到同伴持續在配額上作弊的國家，都是潛在的出走候選。 Andy Lipow

OPEC長期深受合規不均問題困擾，伊拉克、哈薩克均有超產記錄。目前，伊朗、利比亞、委內瑞拉等成員因制裁或內部衝突豁免於配額約束，進一步削弱了組織的內聚力。

4. 韌性猶存，但結構性風險不容忽視

儘管壓力顯著，部分分析人士仍對OPEC的核心職能持審慎樂觀態度。Rystad Energy高級副總裁Claudio Galimberti認為，該組織在新冠疫情等危機中的表現證明了其韌性：

過去十年，OPEC+以令人印象深刻的方式維持了市場平衡。如果沒有OPEC+，新冠期間將出現極為劇烈的市場波動。

Rebecca Babin則將OPEC比喻為「石油市場的美聯儲」，並指出，由於沙特阿拉伯擁有更充裕的閒置產能，阿聯酋的離去對OPEC整體效能的實際衝擊相對有限。

Halff指出，當前形勢在OPEC歷史上屬於罕見——伊朗已多次攻擊其他成員國的能源基礎設施，這一內部衝突的烈度在歷史上前所未有。儘管如此，他仍保持審慎：

OPEC的死亡已被宣告過多次，但它每次都倖存下來。

「這並不意味着阿聯酋的離去——或任何進一步的退出——不會帶來實質性後果。」Halff補充道。

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【本文轉載自微信公眾號「華爾街見聞Max」。】

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