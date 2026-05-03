OPEC+七個主要產油國下月日均增產18.8萬桶原油　專家：影響有限

石油輸出國組織「OPEC+」5月3日發表聲明表示，7個OPEC+主要產油國（沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼）決定6月日均增產原油18.8萬桶。分析師認為，由於霍爾木茲海峽航運受限制，增產對實際供應的影響仍非常有限。



阿聯酋較早前宣告自5月起退出OPEC及OPEC+。這是OPEC+在阿聯酋正式退出後的首次決策。

聲明指，7個主要產油國5月3日以線上方式召開會議，審議全球市場狀況及前景，決定日均增產原油18.8萬桶，此項調整會於2026年6月執行，這是連續第三個月上調產量。7國也將於6月7日再次召開會議。

2026年1月9日，插圖中可以看見石油泵模型在石油輸出國組織（OPEC）標誌前面。（Reuters）

路透社引述來自OPEC+的消息人士和分析人士指，此舉旨在表明組織準備好在伊朗戰爭結束後增加供應，並表明就算阿聯酋退出OPEC+，組織仍將繼續採取一切照常的運作方式。

前OPEC官員、分析師Jorge Leon指，雖然紀錄上的產量有所增加，但考慮到霍爾木茲海峽航運的限制，此對實際供應的影響仍然非常有限，「這與其說是增加產量，不如說是向市場發出訊號，即OPEC+仍然掌握著主導權。」