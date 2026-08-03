高市早苗赴熊本視察地震災情　日媒：網民質疑探訪時機與必要性

日本熊本縣7月28日（上周二）發生7.1級地震後，已造成至少38人死亡。據日媒報道，首相高市早苗8月3日上午抵達熊本縣，她希望了解當地民眾面臨的挑戰和需求，例如改善庇護所的生活條件、確保基礎設施盡快恢復，並將這些需求納入政府的援助措施中。報道指，在高市早苗宣布拜訪熊本縣的消息傳出後，在社交平台上引發強烈反彈，有網民質疑此行的時機與必要性。



共同網引述政府官員報道，此行將安排高市早苗乘坐直升機視察地震造成的破壞，並視察地震避難所的情況。

有日本網民質疑避難所迅速安裝冷氣是為高市早苗來訪做準備：

官員表示，高市早苗將與地方政府就中央政府後續援助事宜交換意見，因為在酷熱天氣下，民眾越來越擔心避難場所會出現中暑和與災害相關的死亡事件。

官員補充說，高市早苗政府一直積極推動二次疏散至住宿設施，並加強對地震後睡在車內或留守家中民眾的支持。

受災最嚴重的宇城市（Uki）和冰川町（Hikawa）經歷日本地震強度表的最高級7級地震。據日本氣象廳稱，在7級強度下，人們無法站立或移動，只能爬行，甚至可能被拋向空中。

高市早苗內閣自2025年10月成立以來一直保持相對較高的支持率，但最近由於執政聯盟在7月底結束的本年度國會主要會議上，對議會事務採取的霸道態度而受到批評，支持率有所下降。

據報道，高市早苗8月2日（周日）宣布計劃訪問熊本後，社交媒體上出現諸如「這次訪問毫無意義」、「在目前混亂的情況下前往災區只會增加保安成本」等評論。

此外，高市早苗領導的執政自民黨也因在7月28日晚上（地震發生當日），如期舉行由福岡縣議會的自民黨成員主辦的籌款晚會而受到批評。

該黨議會黨團主席為籌款晚會照常舉行辯護，稱地震發生時，與會者已經在前往會場的路上。