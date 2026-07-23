高市早苗AI片抹黑政敵風波　秘書認跟製片人開會　反對黨促徹查

日本首相高市早苗今年5月旗下競選團隊被揭製作抹黑競選對手的AI生成影片，其於7月22日向眾議院預算委員長提交涉事秘書的陳述書。但陳述書內容引發反對黨抨擊，認為未有充分查明真相。



日本共同網報道，根據高市早苗提交的陳述書，涉事秘書否認製作或委託製作影片，陳述書中還寫明，秘書在去年秋季自民黨總裁選舉前，有同被指影片製作者通過視像方式舉行會議，惟「不記得溝通細節」，在事發後才想起來與對方有過會談，強調對方是「毫無印象的人之一，也未見過面」，並指自己有向高市早苗匯報，稱與他「素不相識」。

報道引述被指影片製作者，同時也是日媒《週刊文春》報道中，自曝涉事的IT公司負責人松井健表示，承認製作相關影片，並且也是高市早苗虛擬幣「SANAE TOKEN」的開發負責人。不過秘書在陳述書中對此則表示，「事先未收到過說明，也未同意過。」

自稱高市支持者的企業家松井健，他被指是抹黑影片的製作者。（YouTube@NoBorder News）

反對黨不滿陳述書內容 批未查明真相

在眾議院預算委員會擔任在野黨第一理事的長妻昭指出，應該再次以知情人身份，傳喚涉事秘書出席理事懇談會，促請國會閉幕後就事件舉行審議，並要求高市出席。

日本前外務省官員孫崎享指出，秘書承認曾舉行線上會議，與高市此前在國會否認雙方存在關係的答辯互相矛盾，質疑作出虛假答辯。而前眾議員小澤一郎亦批評陳述書充斥著「不知道」、「不記得」等推脫之詞，反令疑點加深，認為有必要傳喚涉事秘書到國會作證。

被揭用AI技術製作抹黑影片

今年5月以來，日媒《週刊文春》多次披露郵件及錄音等證據，指高市陣營在2025年自民黨總裁選舉及今年眾議院選舉期間，利用AI技術製作並傳播過千條誹謗其他候選人的影片。

2026年2月27日，日本東京，防衛大臣小泉進次郎在國會眾議院預算委員會會議上致詞。（Getty）

高市雖於6月22日在國會上表示，會讓秘書於「近日」提交陳述書，但最終拖延一個月、直至臨近國會閉會時才提交，被外界質疑意在拖延應對、迴避追責。日本朝野政黨在預算委員會理事懇談會上，決定在7月24日實施預算委員會集中審議。屆時，這件事將成為論戰焦點。