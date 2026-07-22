高市早苗支持度最低跌至41%　或受《皇室典範》修法及通脹影響

多間日媒7月18日及19日陸續釋出有關日本首相高市早苗最新的民調，顯示其支持率持續下降，最低甚至跌至41%。日媒指，這現象或由選民對生活成本擔憂，以及政府對《皇室典範》修法的立場惹民眾不滿所導致。



據日本《朝日新聞》於上週末釋出的民調，高市早苗的支持率從6月的60%下降至53%；全日本新聞網（ANN）的民調則顯示，她的支持率下降愈10個百分點至49.2%；《每日新聞》的民調則顯示，高市早苗的支持率甚至已下跌至41%。

2025年12月19日，日本東京，日本銀行總部大樓上飄揚着日本國旗。（Reuters）

《朝日新聞》的民調中，57%受訪者認為高市早苗在應對通脹方面做得不夠，是她上任以來最多受訪者在相關問題上表達不滿。

彭博社21日報道，儘管高市早苗承諾將在兩年內降低食品消費稅，但她卻推遲了就該提案進行討論的時間。與此同時，隨着伊朗戰爭持續，日本面臨新一輪的物價上漲壓力。

2026年6月26日，日本東京，圖為高市早苗在首相官邸中與國際原子能機構總幹事格羅西（不在圖中）會談。（Reuters）

另外，日本最新通過《皇室典範》修正案，實際上維持了男系繼承傳統，此舉或也引起部份人的不滿。

47%受訪者在全日本新聞網的民調中贊成修正案，34%的受訪者反對，但70%的人認為有必要討論是否允許女性維承皇位，而高市早苗政府迄今為止則迴避討論這一關鍵問題。