熊本地震｜日媒：高市早苗或8月3日赴災區視察

日本熊本縣熊本地區7月28日下午發生7.1級強烈地震，造成多人死傷。日媒30日引述政府消息人士，稱首相高市早苗或將於8月3日赴災區視察。



日本朝日電視台及日本共同網引述消息人士稱，高市早苗正與熊本縣協調，計劃在熊本縣與縣知事木村敬會面，討論災情及後續援助事宜。她也考慮前往災區避難中心，直接聽取受災民眾的回饋，以及鼓勵救災第一線自衛隊人員的士氣。

+ 1

消息人士表示，高市早苗希望親身了解災情，並將所見所聞融入到未來的災後重建工作，因此政府計劃安排她使用自衛隊直升機對災區進行空中視察。

據消息人士，政府目前正就高市早苗8月3日赴當地進行各項安排，但視察的具體時間和內容將會根據災區實際情況再作最終決定。

2026年7月28日，日本熊本縣熊本地區發生強烈地震，日本首相高市早苗在東京官邸向媒體發表講話。（Reuters）

熊本縣遭遇地震後，基礎民生系統近乎癱瘓，再加當地的極端高溫天氣，災民陷入高溫、停水、停電三重生存困境。日媒此前報道，當地已出現災民疑似中暑送醫、多人身體不適的緊急情況。