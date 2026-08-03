韓股急跌｜韓精神科醫生：因股票求診人數急升　應刪除交易App

韓國KOSPI指數8月3日（周一）下跌5%，收報6257點，自6月中創下的高位9385點已下挫超過30%。曾因股票投資而損失3.2億圜（約176萬港元）的樸姓精神科醫生表示，近期股市急挫對新手投資者而言，如同被刀刺傷一般痛苦，或如同遭遇地震等災難一般。他更指出，近來因股票波動前來求診的人數急升。



據韓國媒體Nate報道，樸醫生是一位專門治療股票成癮的精神科醫生，他在7月29日晚接受CBS廣播電台節目採訪時表示：「本週因股票投資而前來就診的患者人數比上週增加了一倍多。」

2026年8月3日，韓國KOSPI指數下跌5%，收報6257點，自6月中創下的高位9385點已下挫超過30%。（網絡圖片）

樸醫生又提到，患者的平均投資損失也增加了三倍以上。

樸醫生特別補充說，對於那些在股價快速上漲期間開始交易股票的新手投資者來說，這種恐懼感可能更大。

樸醫生診斷道：「這些人從未經歷過股市崩盤，因此缺乏免疫力。正因如此，他們往往比其他人表現出更嚴重的抑鬱和恐慌症狀。」

他補充說：「我們大腦中負責感知刺傷或燒傷疼痛的區域是背側前扣帶回皮層，這與負責「錯過恐懼症」（fear of missing out，簡稱FOMO，由股票投資引起）的大腦區域完全吻合。」

「錯過恐懼症」指的是當別人在股市中賺得盆滿缽滿時，自己產生的疏離感或被剝奪感，覺得自己錯過了絕佳良機。

他認為，最近的股市崩盤尤其令人震驚，程度堪比地震等天災。

2026年7月16日，韓國首爾一間銀行內的交易室，一名貨幣交易員走過一塊顯示韓國KOSPI指數的屏幕。（Reuters）

樸醫生表示：「如果這種程度的崩盤和損失持續超過三天，我認為從精神病學的角度來看，人們會經歷相當於創傷後壓力症候群（PTSD）的絕望和抑鬱。」他補充道：“如果你突然損失數億甚至數千萬韓元，你的人生根基就會徹底崩塌。”

為此，樸醫生強調：「你必須刪除股票交易應用，並讓自己與所有新聞和社交平台隔絕兩週。」

樸醫生認為，為了恢復至少20%到30%的專注力和判斷力，民眾必須避免查看股票帳戶，即使只有兩三天，甚至長達兩週。

2026年8月3日，曾因股票投資而損失3.2億圜（約176萬港元）的樸姓精神科醫生表示，近期股市急挫對新手投資者而言，如同被刀刺傷一般痛苦，或如同遭遇地震等災難一般。他更指出，近來因股票波動前來求診的人數急升。（IG@ok8281）

此前，樸醫生曾在2025年12月的節目《You Quiz》中透露，他在2017年至2018年間曾沉迷於股票交易，投資損失高達3.2億韓圜（約176萬港元）。他沒有選擇藍籌股，而是盲目跟風交易各種主題股和「低價股」，甚至嘗試交易期貨和期權來挽回損失，但最終都以失敗告終。