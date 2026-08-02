高槓桿ETF反噬！韓股狂跌22%散戶慘賠　李在明政府被轟罪魁禍首

韓國散戶在這個7月經歷了有史以來最慘烈的警訊。受到人工智能（AI）概念股劇烈回檔與高槓桿工具的反噬，韓國綜合股價指數（Kospi）7月重挫達22%，創下自全球金融危機以來最大單月跌幅。即便指數在週五（7月31日）出現反彈，散戶仍爆出創紀錄的拋售潮，社群平台上更是怨聲載道，將這場「股市賭場化」的悲劇指向李在明政府的決策失誤。



跟著熱潮進場卻遭屠殺 散戶痛心立下新鐵律

受新政府推動股市改革方案，以及當局開放推出「單一股票槓桿ETF」帶來的高收益誘惑，韓國家庭交易員在今年5月至6月間，蜂擁向Kospi股市灌入高達78萬億韓元（約4250億港元）的資金。

韓國股市KOSPI今年已第9度觸發熔斷。(（Reuters/資料圖片）

然而，7月的劇烈震盪卻讓這群散戶淪為大屠殺的受害者。一位在5月初首次踏入股市、30多歲的首爾市民金漢京（Kim Han-kyung，音譯）無奈表示：

我完全被當時的Kospi狂熱捲入，現在我真的被嚇到了。我在心裏刻下兩條新鐵律：第一，絕對不要再買韓股，第二，嚴格遵守第一條。

槓桿ETF火上加油 交易四度開閘暫停

7月Kospi股市因波動過於劇烈，四度觸發熔斷暫停交易，創下歷史紀錄。諷刺的是，當局於5月底開放上市的單一股票槓桿ETF，本意是為了提供多元投資管道、阻止資金外流，最後卻成了推升波動度的元兇。

一名以公寓抵押貸款5000萬韓元入市的40歲散戶李正民（Lee Jung-min，音譯）怒轟：「政府根本是用槓桿ETF在火上加油，他們把股市變成賭場的方式完全錯了！」

三星、海力士慘跌 權值股震盪撼動全大盤

這場7月崩盤，發生在圍繞韓國科技股數月的極度樂觀之後。作為全球兩大記憶體晶片巨頭三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）的總部所在地，韓國一直是全球AI熱潮的最大受益者之一，這兩家巨頭便佔了Kospi指數超過50%的權重。

圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

儘管兩家公司自2025年以來股價已翻了數倍，但在這波7月股災中，三星股價重挫21%，SK海力士更狂跌35%，直接引爆全大盤的去槓桿連鎖反應。

當局急滅火限售槓桿產品 股民怒氣已達臨界點

面對排山倒海的民怨，韓國金融監管當局已緊急煞車，於7月中旬叫停新的單一股票槓桿ETF上市，並承諾採取額外措施穩定市場、限制散戶取得高風險槓桿產品。然而，許多投資人與市場分析師認為這一切早已太遲。

韓國股東聯盟（Korean Stockholders Alliance）會長鄭義貞（Jung Eui-jung，音譯）直言：「散戶投資者對政府非常憤怒，這種憤怒與批評的程度已經達到了頂峰。」

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