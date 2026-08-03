民調：李在明施政好評率跌至新低　分析指股市動盪及修憲惹議

韓聯社引述民調機構Realmeter3日發布的一項民調結果報道，總統李在明的施政好評率上月底降至45.9%，刷新其就任總統以來最低紀錄。



Realmeter受《能源經濟新聞》委託於上月27日至31日對逾2500名韓國選民進行調查，結果顯示，李在明施政好評率較上周下降0.4個百分點，為45.9%。差評率上升1個百分點，為50.5%，首次超過50%。這是李在明就任總統以後，施政差評率第一次在誤差範圍之外超過好評率。

韓國股市KOSPI今年已第9度觸發熔斷。(（Reuters/資料圖片）

李在明日前結束對美國、南美、德國等地訪問，Realmeter分析指出，李在明雖在此行期間同各國領導人舉行會談並取得成果，但是韓國股市暴跌及槓桿ETF產品上市引發經濟動蕩，調整樓市稅收政策，涉修憲推進總統連任制爭議，強行立法廢除檢察官補充偵查權等涉及政治和經濟問題的負面性報道共同作用，導致施政好評率持續下降。

另外，Realmeter上月30日至31日面向全國18歲以上的1002名選民進行政黨支援率調查。結果顯示，執政黨共同民主黨為45.1%，較前一週上升3.8個百分點；最大在野黨國民力量為37.7%，下降2.9個百分點。兩黨差距從前一週的0.7個百分點擴大至7.4個百分點。