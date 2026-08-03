韓國股災引發政治風暴　李在明左右手金容範因槓桿產品臨刑事指控

韓國股市在今年5月引入個股槓桿交易所買賣基金（ETF）後，觸發當地股市出現動盪，監管機構負責人其後更表示，對允許有關產品上市感到後悔，並推出多項措施希望降低當地散戶投資槓桿。據韓國傳媒報道，當地金融監管部門正在推動引入一項「緊急行動許可權」，允許監管機構在緊急情況下快速降低單股槓桿產品的槓桿倍數。

不過據韓國《中央日報》最新報道，韓國總統辦公室政策室長金容範因槓桿ETF面臨刑事指控。



反對黨議員承已提交針對金容範刑事訴訟

據報道，金容範因涉嫌推動與單隻半導體股票掛鉤的槓桿ETF上市，被指控涉嫌濫用職權、強迫以及妨礙業務，相關刑事舉報已正式提交。這些單股槓桿ETF被認爲加劇了市場波動，並導致投資者遭受數十億美元損失。

由反對黨國民力量黨支持的保守派前首爾市議員李鍾培（Lee Jong-bae）表示，他已於周一（3日）通過政府的在線請願系統向最高檢察廳提交了針對金容範的刑事訴訟。李鍾培認爲，金容範實際上曾指示金融監管部門考慮推出與單隻芯片股票掛鉤的槓桿ETF產品。李鍾培還聲稱，韓國金融委員會（FSC）自1月份以來一直在內部審查一項計劃，旨在第二季度建立必要的監管框架和體系，然後在下半年推出這些產品。李鍾培表示：「如果沒有金容範的指示，金融監管部門不會在選舉前夕、不顧市場嚴重風險警告，倉促推出與單隻半導體股票掛鉤的槓桿ETF。」

此前，個股槓桿產品被認為是導致市場劇烈波動的主要因素之一。監管部門同時也在研究其他限制措施，包括設定槓桿投資額度上限，以及進一步提高基礎保證金要求。

槓桿可降至1倍或1.5倍

據《韓聯社》報道，韓國金融委員會（FSC）將與金融監督院（FSS）共同起草《金融投資業與資本市場法》修正案，為緊急情況下採取市場穩定措施建立法律依據。此次調整的核心內容，是允許金融監管部門臨時調整單股槓桿ETF的槓桿倍數。

目前，韓國國內的單股槓桿產品旨在追蹤2倍收益。通過緊急行動授權，如果認為有必要保護投資者，槓桿倍數將被降低至1.5倍或1倍。

香港從今日（3日）起，容許多隻槓桿及反向產品實施靈活槓桿，上限分別兩倍為負兩倍。

韓國監管機構批准槓桿產品上市後，加劇當地股市波動，投資者更批評當局已將股市變成賭場。（Getty Images）

韓國監管機構批准槓桿產品上市後，加劇當地股市波動，投資者更批評當局已將股市變成賭場，並且引發投資者不滿。於上周三（29日）在首爾汝矣島國會大廈前出現逾30座白色「弔唁花圈」，挽聯上寫有「投資者保護只是嘴上說說？」、「廢除單一股票槓桿ETF」及「用選票報復你們」等標語。

這場由當地個人投資者團體「為股票市場正常化之集會」發起的抗議活動，將矛頭直指與三星電子及SK海力士等半導體巨頭掛鉤的單一股票槓桿交易所買賣基金（ETF）產品。抗議者認為，高槓桿金融工具在市場劇烈波動中放大了損失，加速個人投資者財富縮水，並指責監管機構未能有效保護投資者。

面對投資者的怒火，韓國政府與政界內部出現不同聲音。總統政策室長金容範表示，股市暴跌受AI投資回報不確定性、全球半導體競爭壓力及市場結構等多重因素影響，不應將所有問題歸咎於槓桿ETF。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

大摩力撐韓股

另一方面，大行繼續看好韓股前景。摩根士丹利將韓國股票評級從平配上調至高配，稱近期「槓桿出清」，為投資者參與人工智慧交易和工業超級週期主題提供了更好的入場機會。

Daniel K Blake等策略師在報告中寫道，隨著擁擠交易和槓桿頭寸的大幅平倉，Kospi指數較其9000點的目標位元仍有36%的上漲空間。

週一該指數一度下跌5.5%，上週五創紀錄上漲18%。分析師表示，近期拋售「主要是技術性因素所致」，並稱「槓桿ETF、對沖基金槓桿以及散戶保證金交易的去槓桿過程已過半程」。

Kospi指數自6月高點以來已累計下跌逾30%。作為亞洲人工智能需求風向標，韓國股市被投資者迅速拋售，而個股杠杆ETF激增以及指數權重過度集中，進一步加劇了這輪跌勢。摩根士丹利預計，Kospi指數短期將在5500點至10500點區間波動，並認為三星電子和SK海力士將為市場提供估值支撐；工業、國防和金融等行業的股票料將受益於利好因素。