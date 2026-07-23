白宮官員：月之暗面竊取Anthropic技術及違規使用英偉達AI晶片
撰文：劉耀洋
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美國白宮科技政策辦公室主任Michael Kratsios於7月22日指控，中國人工智能（AI）企業月之暗面開發其最新的Kimi K3模型時，竊取了美國人工智能企業Anthropic先進大型語言模型Fable的技術，以及違規使用英偉達（Nvidia或NVDA，又譯輝達）先進AI晶片。
路透社22日報道，Michael Kratsios當日在社交媒體X發文稱：「月之暗面為了開發K3模型，透過『蒸餾』Anthropic的Fable取得技術......大規模、秘密進行的工業級『蒸餾』，意圖竊取美國專有技術並削弱美國研究，是不可接受（的行為）。」
Michael Kratsios提到的「蒸餾」，是指開發者利用另一個AI模型的結果來訓練系統，從而以低成本在新模型中創建類似的功能。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）此前也發表類似言論，稱美國正在調查中國AI模型是否存在被稱為「AI蒸餾」的竊取知識產權行為，並揚言若查實存在相關行為，或會實施制裁。
另外，Michael Kratsios在貼文中指控，月之暗面違規取得搭載英偉達GB300 AI晶片的伺服器，並且已在泰國使用，或被用來訓練旗下AI模型。
據彭博社，雖然美國政府允許部份出口英偉達H200晶片，但目前仍禁止對外出售較先進的英偉達Blackwell系列產品，而Michael Kratsios提到的伺服器正正是屬於後者。
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