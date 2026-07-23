白宮官員：月之暗面竊取Anthropic技術及違規使用英偉達AI晶片

美國白宮科技政策辦公室主任Michael Kratsios於7月22日指控，中國人工智能（AI）企業月之暗面開發其最新的Kimi K3模型時，竊取了美國人工智能企業Anthropic先進大型語言模型Fable的技術，以及違規使用英偉達（Nvidia或NVDA，又譯輝達）先進AI晶片。



路透社22日報道，Michael Kratsios當日在社交媒體X發文稱：「月之暗面為了開發K3模型，透過『蒸餾』Anthropic的Fable取得技術......大規模、秘密進行的工業級『蒸餾』，意圖竊取美國專有技術並削弱美國研究，是不可接受（的行為）。」

2026年7月17日，中國上海，人們在世界人工智能大會上，走過中國人工智能（AI）企業月之暗面的展位，而該展位正推廣其最新的Kimi K3模型。（Reuters）

Michael Kratsios提到的「蒸餾」，是指開發者利用另一個AI模型的結果來訓練系統，從而以低成本在新模型中創建類似的功能。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）此前也發表類似言論，稱美國正在調查中國AI模型是否存在被稱為「AI蒸餾」的竊取知識產權行為，並揚言若查實存在相關行為，或會實施制裁。

這張攝於2024年5月20日的設計圖片中，可以看到美國人工智能企業Anthropic的標誌。（Reuters）

另外，Michael Kratsios在貼文中指控，月之暗面違規取得搭載英偉達GB300 AI晶片的伺服器，並且已在泰國使用，或被用來訓練旗下AI模型。

據彭博社，雖然美國政府允許部份出口英偉達H200晶片，但目前仍禁止對外出售較先進的英偉達Blackwell系列產品，而Michael Kratsios提到的伺服器正正是屬於後者。