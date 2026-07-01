美國解除Anthropic最強AI模型出口管制　恢復部份企業訪問權限

人工智能公司Anthropic6月30日晚發表聲明，宣布接獲美國商務部通知，正式解除對其最先進模型Claude Fable 5及Mythos 5的出口管制，7月1日起恢復客戶訪問權限。



美媒報道，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）隨後在社交平台X上發文確認消息，並稱過去兩周與Anthropic緊密合作，對Claude Fable 5進行全面評估與核准，「確保與美國政府立場一致，加強美國AI領導地位」。

亞馬遜（Amazon）作為可信合作夥伴，偵測到Fable存在「jailbreak」（繞過安全護欄）漏洞。為防止技術外洩或被惡意利用，美國商務部當時下達嚴厲出口禁令，要求暫停包括Anthropic員工在內所有外國國民使用，導致兩款模型一度被迫全線停用。

美國商務部長盧特尼克於2026年6月30日致Anthropic公司的正式信函。（U.S. Secretary of Commerce）

Anthropic其後根據漏洞報告，火速增設防護機制。專家指，由於Mythos具備極高速的網絡安全漏洞的利用能力，，故Anthropic僅限發給關鍵夥伴「守住全球最關鍵軟件」。

與此同時，美國政府對AI技術的監管尺度亦延伸至其他科技巨頭。白宮要求OpenAI把即將推出的GPT 5.6限於少量政府核准夥伴發布，OpenAI當時回應「不認為這種政府審查流程應成長期常態」。