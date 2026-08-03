據報美伊新一輪談判時間地點未定　巴官員將訪德黑蘭推動和談

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）叫停對伊朗襲擊，宣布將與伊朗於3日起展開新一輪談判，惟伊朗外交部就於當日否認雙方正在進行談判。土耳其阿纳多卢通讯社（Anadolu Agency）引述斡旋談判的巴基斯坦匿名官員稱，美伊未有敲定直接談判的日期和地點。



消息人士稱，巴基斯坦和卡塔爾正在與美伊雙方敲定恢復直接談判的時間和地點，伊斯蘭堡及多哈均在潛在談判地點之列。一名巴基斯坦高級官員就特朗普早前聲明表示，未有安排兩國代表在未來24小時內於伊斯蘭堡會面。

消息人士又指，巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）料於最近一兩日到訪德黑蘭，商討有關恢復談判事宜。美伊雙方通過斡旋方互傳信息推動恢復談判，相信本週會有「積極進展」。

2026年6月21日，載著巴基斯坦總理夏巴茲的車隊抵達瑞士會談場地布爾根施托克渡假村（Bürgenstock Resort）（Reuters）

特朗普於8月1日暫緩對伊朗新一輪動武，為外交斡旋提供空間。他於2日表示，美國會於3日與伊朗展開談判。他認為，雙方已就重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）達成協議，並相信隨後也能就伊朗核問題達成協議。

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）8月3日就表示，伊朗目前未有與美國展開談判，但正與阿曼就霍爾木茲海峽臨時安全通道進行磋商，惟與阿曼達成協議不足以讓海峽重開，稱只要美國的侵略持續，局勢就不會改變。