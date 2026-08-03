以色列高官被指未獲美方通報停止轟炸伊朗　內塔尼亞胡上網才得知

以色列傳媒8月2日引述多名以軍方及外交官員指出，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在未提前通知以色列的情況下突然叫停襲擊伊朗，令以方猝不及防，甚至一度以為這是用來迷惑伊朗的「煙霧彈」，連總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）都是通過網絡得知特朗普叫停行動。



以色列第12頻道（Channel 12）引述一名高級官員指，特朗普舉動讓以方「陷入迷霧」，以方原本與美方商定將對伊朗發動聯合襲擊，結果軍方官員看見特朗普發出的帖文後，才知道事態發展：「好幾個小時以來，我們一直處於真正的迷茫之中」。直到雙方最終確認，以色列才明白特朗普確實改變對伊朗的立場。

該官員還補充，得知消息後感到被美方「拋在腦後（they left us behind）。」

特朗普2026年8月1日在社交平台發文，聲稱和伊朗已經達成「即時、完全、全面開放霍爾木茲海峽和結束伊朗核威脅」的「協議框架」，同意取消襲擊伊朗行動。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

不僅是以色列軍方官員，就連總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）國防部長卡茨（Israel Katz）等其他高官，也是通過網絡得知特朗普叫停轟炸伊朗的行動。

另有高官在受訪時直言，無法理解特朗普的最終戰略，並批評叫停轟炸行動浪費時間與精力：「一旦降低警戒，重新部署將耗費大量時間；把所有資源全砸在單一戰區，最後卻發現只是白白戒備。」