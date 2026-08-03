伊朗：與阿曼就霍爾木茲海峽談判接近完成　擬劃定一條新航線

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）8月2日在政府內閣會議上，講述伊朗與阿曼就管理霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的談判進展。他表示，雙方談判目前進展順利，已進入最後階段，接近完成。伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）隨後表示，伊朗正與阿曼討論在霍爾木茲海峽劃定一條新航線，但即使雙方就新航線達成諒解，也與無關於海峽重開與否。



2026年5月8日，載有阿聯酋原油的油輪「敖德薩號」（Odessa）在關閉自動識別系統應答器的情況下通過霍爾木茲海峽，駛入韓國瑞山大山港水域，預計將在此卸載原油。（Reuters）

談判屬雙邊事務 與海峽重開與否無關

巴加埃於2日表示，伊朗與阿曼目前圍繞該水道進行的談判，與霍爾木茲海峽的開放或關閉無關。兩國致力在分道航行制框架下，為海峽劃定一條新航線，以確保雙方主權權利，以及伊朗的國家利益與安全，談判屬於雙邊事務，與任何第三方無關。他又強調，這並非新議題，雙方已經進行了很長時間的磋商。

巴加埃表示，海峽關閉是由於美國的破壞行動，以及對伊朗實施海上封鎖所導致。 他警告，如果美國尋求採取冒險行動，伊方將根據國家利益作出相應回應。

他又稱，過去24小時內，英國、保加利亞和烏克蘭方面多次聯繫伊朗，表示不會參與針對伊朗的戰爭。

2026年4月18日，船舶和油輪在阿曼穆桑達姆海岸對出的霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

他並稱，伊朗根據國家利益和關切採取行動，不會因其他方面的威嚇而改變決定，也不會因媒體壓力而放棄自身立場。他又提醒，地區鄰國都應認識到，美國任何針對伊朗基礎設施的襲擊，其後果都將波及整個地區。