特朗普：美伊8.3展開新一輪談判

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於8月1日暫緩對伊朗新一輪動武，為外交斡旋提供空間。他於2日表示，美國會於3日與伊朗展開談判。他認為，雙方已就重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）達成協議，並相信隨後也能就伊朗核問題達成協議。



2026年7月14日，伊朗從未知地點發射無人機，攻擊約旦的美軍基地。（Reuters）

特朗普2日在空軍一號上表示，他是應沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾和伊朗的請求，取消對伊朗發動新一輪打擊。如果不是這些國家請求，美軍預定前一晚發動大規模行動。

他又稱，伊朗不想被打擊，因對方清楚此次行動的規模。他認為，與伊朗達成協議比對其進行軍事打擊更好，又指伊朗政權內部有人希望達成協議。

特朗普前一天表示，伊朗和其他中東國家已有初步框架協議，內容涵蓋全面開放霍爾木茲海峽，以及結束伊朗核威脅，他因此同意取消攻擊，前提是各方能夠迅速敲定協議。不過，伊朗媒體否認有相關協議。

這張2026年7月16日從阿曼拍攝的照片可見，有船隻在霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

稱干預日圓因與日本友好

另外，針對美日近日聯手干預圓匯，特朗普稱既是出於友誼，也是為了提振世界經濟。他表示，「日圓貶值，他們想要一些幫助，我們總是支持日本」。他進一步稱，日本對美國一直友好，而協助支撐日圓匯率，對世界經濟也有好處。