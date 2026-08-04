瑙魯恢復傳統國名Naoero　中文譯名不變

太平洋島國瑙魯公布，該國國名已由「Nauru」正式恢復為原住民傳統的「Naoero」。聯合國已接到瑙魯的相關通知，並已其官網進行了更改。至於該國中文譯名「瑙魯」，於聯合國網站維持不變。



聯合國網站顯示，瑙魯的中文譯維持不變。（聯合國網站截圖）

改名未進行全民公投

新華社8月3日報道，瑙魯政府近日在社交媒體上發布公告稱，該國總統阿迪昂（David Adeang）7月20日在國會發表講話，稱經過廣泛討論後決定恢覆國家傳統名稱「Naoero」，同時不就此事進行全民公投。

阿迪昂表示，新國名是國民的身份認同，早已出現在國徽上，是憲法所允許。此決定無關政治，而關乎身份認同、歷史傳承。公告指出，瑙魯已正式向國際組織及世界各國發出了更名通知。

圖為2025年5月6日，瑙魯總統阿迪昂（David Adeang）訪問葡萄牙里斯本。（Getty Images）

新華社報道，今年5月，瑙魯國會通過了更改國名的憲法修正案。瑙魯政府當時曾稱，該修正案還需經全民公投通過。

瑙魯位於中太平洋，陸地面積約21.1平方公里，人口1.3萬人。該國官方語言為英語，通用瑙魯語。