瑙魯恢復傳統國名Naoero 中文譯名不變
撰文：蕭通
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太平洋島國瑙魯公布，該國國名已由「Nauru」正式恢復為原住民傳統的「Naoero」。聯合國已接到瑙魯的相關通知，並已其官網進行了更改。至於該國中文譯名「瑙魯」，於聯合國網站維持不變。
改名未進行全民公投
新華社8月3日報道，瑙魯政府近日在社交媒體上發布公告稱，該國總統阿迪昂（David Adeang）7月20日在國會發表講話，稱經過廣泛討論後決定恢覆國家傳統名稱「Naoero」，同時不就此事進行全民公投。
阿迪昂表示，新國名是國民的身份認同，早已出現在國徽上，是憲法所允許。此決定無關政治，而關乎身份認同、歷史傳承。公告指出，瑙魯已正式向國際組織及世界各國發出了更名通知。
新華社報道，今年5月，瑙魯國會通過了更改國名的憲法修正案。瑙魯政府當時曾稱，該修正案還需經全民公投通過。
瑙魯位於中太平洋，陸地面積約21.1平方公里，人口1.3萬人。該國官方語言為英語，通用瑙魯語。
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