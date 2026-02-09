瑙魯總統自言有中國血統　習近平下令助尋根　揭祖宗來自廣東這地

太平洋島國瑙魯（Nauru，又譯諾魯）總統戴維·阿迪昂（David Adeang）2月8日率代表團抵達廣州，將在農曆春節前後於廣東訪親過年。據悉，阿迪昂曾在2024年3月，瑙魯與大陸復交兩個月後訪問內地，並在訪問期間當面告訴國家主席習近平自己有「中國血統」，「但不確定祖上來自哪裡！」對此，習近平還曾指示相關單位抓緊時間幫助阿迪昂「尋根」。



瑙魯（Nauru，又譯諾魯）總統戴維·阿迪昂（David Adeang）2月8日率代表團抵達廣州。（《新華日報》）

戴維·阿迪昂（David Adeang）有中國血統。（央視）

2025年7月，阿迪昂在廣東江門尋根謁祖。（《新華日報》）

《揚子晚報》報導，此訪期間，將回祖籍地廣東江門市與族親共度小年並訪問廣州和佛山，會見有關省市領導並參訪當地企業，探討進一步深化粵瑙兩地務實合作。這是阿迪昂自上次赴粵尋根謁祖以來，時隔7個月再次到訪廣東。

阿迪昂曾在2024年、2025年訪問廣東：

據了解，阿迪昂曾透露自小就被母親告知有華人血統，祖輩來自中國，直至習近平指示有關部門配合「尋根」，這才鎖定阿迪昂的祖輩來自廣東江門市。

廣東江門市是東南沿海著名僑鄉之一，自清代鴉片戰爭後，部分破產的農民和失業的民眾便遠赴海外謀生，一批人到達南太平洋島國，在當地生兒育女，阿迪昂的外曾祖父司徒暖報便是其中之一。

江門開平市赤坎鎮的素庵居廬是司徒氏的祖祠之一，阿迪昂曾於2025年7月攜家族四代人親赴此地追尋血脈之源，並按照僑鄉傳統舉行祭拜儀式，並與堂外祖母見面。

