日本羽田機場今早險發生空中相撞事故　涉全日空上海飛東京航班

據追蹤飛行數據網站flightradar24顯示，日本東京羽田機場8月4日（周二）早上險發生空中相撞事故，牽涉一架全日空航空NH968，從上海浦東機場飛東京羽田機場的航班，以及日本國土交通省民航局一架飛機。網上同時傳出一段東京機場控制中心質問控制塔台是否沒有看見進站飛機的對話。



據日本《JX新聞社》報道，8月4日清晨，一架隸屬於國土交通省民航局的飛行檢查客機從羽田機場D跑道起飛後，與一架從上海起飛、正準備降落羽田機場C跑道的全日空（ANA）航班極度接近。

網上傳出兩架飛機的飛行路線圖曾經極度接近：

據全日空稱，NH968航班在降落羽田機場C跑道時，其空中防撞系統（TCAS）啟動並發出警報。飛行員在收到警報後立即決定中止着陸並即時爬升。

網上傳出一段錄音，可以聽見羽田機場控制中心質問控制塔台的職員，對話大意如下：

東京羽田機場控制中心與控制塔台的對話：

羽田機場管制中心：「你們沒看見進港飛機嗎！？太生氣了！」

2026年8月4日，日本東京羽田機場早上險發生空中相撞事故，牽涉一架全日空航空NH968，從上海浦東機場飛東京羽田機場的航班，以及日本國土交通省民航局一架飛機。（X@nuuuto_vat）

控制塔台：TCAS警報響起，引發巨大騷動…太糟糕了。