日本熊本縣錄得逾40度高溫　震後仍約4.5萬戶停水

日本共同社8月3日報道，剛於上月底發生7.1級地震的熊本縣，目前正經歷高溫。 熊本市中央區和該縣菊池市，於3日分別錄得攝氏40.3度及40.2度，也是該縣首次錄得氣溫超過攝氏40度。受地震影響，該縣現時仍大規模停水，超過8,000人棲身避難所。



圖為2026年7月30日，在日本熊本縣冰川町，一名男子站在受損民房的屋頂上。（Getty Images）

新華社報道，熊本縣7月28日發生7.1級地震，至今造成38人死亡。當地仍有約4.5萬戶停水，8,262人棲身在熊本縣的155個避難所，還有一些人在車內過夜。連日來，當地高溫天氣持續。

據熊本縣2日通報，一名於地震後於車內避難過夜的女性，疑因中暑死亡。事發時車上汽油已耗盡，空調處於關閉狀態。

據日本《朝日新聞》報道，預計災區將繼續面臨危險的高溫天氣，熊本市4日和5日的最高氣溫，預計都將達到攝氏38度。