FIFA主席地位不穩　美媒：恩芬天奴曾向特朗普魯比奧求助不果

國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）計劃成立子公司營運世界盃等賽事，並將向外部私人投資者出售最多20%的股份，結果惹來外界批評。恩芬天奴其後宣布撤回計劃，惟多個屬會表明對他失去信心，令他的連任之路出現隱憂。有美媒指，恩芬天奴曾向特朗普政府求助，但遭冷淡對待。



《紐約郵報》8月3日引述多個消息人士報道，恩芬天奴3日早上嘗試與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）通話，以討論如何將足球演化為美國的軟實力，但被認為通話只是為了希望美國出手保住自己的地位。

另一名消息人士則透露，恩芬天奴覺得傳媒對他連番攻擊，令自己遭孤立，因此希望可以找到盟友公開表態力挺。

2026年7月19日，美國新澤西州，圖為美國總統特朗普（Donald Trump，中）與國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino，左）為奪冠的西班牙隊頒發世界盃獎盃。（Reuters）

美國國務院否認魯比奧與恩芬天奴通話，一名FIFA的高層消息強調確有通話安排，但因為報道曝光導致的「多餘關注」而取消，惟華府否認有關消息。

消息人士亦提到，恩芬天奴上週在成立子公司計劃失敗告吹後，曾嘗試致電特朗普（Donald Trump，又譯川普）不成功。

FIFA主席恩芬天奴出售世界盃計劃遭遇滑鐵盧後，曾嘗試與特朗普及魯比奧接觸爭取支持，但傳吃閉門羹。（Reuters）

目前摩洛哥和卡塔爾表明繼續支持恩芬天奴領導FIFA，但歐洲足協（UEFA）多個屬會，包括英格蘭、威爾斯、塞爾維亞、瑞典等已經表明不會支持對方在明年3月的選舉爭取連任。