FIFA主席恩芬天奴獲摩洛哥卡塔爾力撐　西甲主席：應下台

國際足協（FIFA）計劃成立子公司營運世界盃等賽事，惹來外界批評。FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）雖然其後宣布取消計劃，惟其地位面臨挑戰，除了歐洲足協（UEFA）表明已對FIFA領導層失去信任，西甲主席亦明言恩芬天奴不應再繼續領導FIFA，惟摩洛哥及卡塔爾則向他投下信心一票。



天空新聞（Sky News）8月1日報道，西班牙足球聯賽（LaLiga）賽會主席Javier Tebas在社交平台X發文，稱對恩芬天奴取消將世界盃售予子公司的計劃表示歡迎，但這不等於FIFA管理問題已經解決。

Javier Tebas指出，問題本身並非與單一建議有關，而是一個集權、削減監察和平衡，以及將排擠直接受FIFA決定影響人士的管治模式才是問題所在。他認為基於這些原因，相信恩芬天奴不應繼續領導FIFA，指世界球壇需要一位新領袖以改革管治、恢復組織誠信、將來與相關參與者達成共識才作決定，審視對體育、經濟及社會的影響，而非單方面實施。

他強調，撤回建議不等於當事情沒發生過，形容今次只是冰山一角。

2026年7月19日，美國新澤西州，圖為美國總統特朗普（Donald Trump，左）與國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantio，右）出席世界盃頒獎儀式。（Reuters）

不過摩洛哥及卡塔爾足總則持相反立場，其中摩洛哥足總（FRMF）主席Fouzi Lekjaa認為，FIFA的發展計劃在近年取得的進展，對特別是非洲而言，象徵一個需要保障所有屬會利益的貴重成果。因此即使提出改革是非常重要，但世界球壇的團結必須凌駕於可能產生的分歧。

Fouzi Lekjaa強調，恩芬天奴的決定是明智，指其決定優先考慮屬會之間的團結和凝聚力，並透過參與式方式來促進足球發展。

圖為2026年7月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）、國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）到球場觀賞世界盃決賽。（Reuters）

卡塔爾足總（QFA）主席、體育與青年部長阿勒薩尼（Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani）亦發文稱，該建議雖有優點，多哈方面認同將屬會團結放於首位的看法，所以卡塔爾會全力支持恩芬天奴繼續推動全球足球發展。