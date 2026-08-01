恩芬天奴撤回FIFA設子企賣股權計劃　UEFA續炮轟促追責：已失信任

國際足協（FIFA）計劃成立子公司營運世界盃等賽事，並將向外部私人投資者出售最多20%的股份，引起強烈反對。FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）7月31日宣布取消計劃，歐洲足協（UEFA）8月1日發聲明表示歡迎，同時表明已對FIFA領導層失去信任，炮轟恩芬天奴未能兌現關於保持透明的承諾，試圖強行通過該閉門造車的計劃，聲明指「我們須找出（計劃）負責者，追究其責任。」



聲明指歡迎FIFA撤回計劃，並感謝所有一同反對該計劃的球迷、球會、球員、足協，以及一眾的首相、國家元首等，他們都向FIFA主席傳達出「足球不容買賣」的訊息。

歐洲足協同時指不能再容忍這種秘密計劃，「這些計劃由匿名人士炮製，速度極快，對足球運動的益處也令人懷疑。我們須找出負責者，並追究其責任。」

聲明炮轟恩芬天奴，指其2016年成為FIFA主席時，承諾要保持透明，讓各地足協參與FIFA的運作，但卻未兌現承諾，炮製該個不透明、閉門造車的計劃，並試圖強行通過。

歐洲足協稱，計劃取消是整個足球界的勝利，「但這絕非故事終點，計劃已經沒有了，重建公眾對FIFA信任的任務才剛開始。」

這張攝於2026年7月30日的設計圖片中，可以看到歐洲足協（UEFA）和國際足協（FIFA）的標誌，以及數個人物剪影。（Reuters）

根據FIFA原本的計劃，它們將成立「國際足協前瞻企業」（FIFA Forward Enterprise，簡稱FFE），負責商業和賽事營運。FIFA將保留對子公司的多數股權，但希望挑選出願意購買少數非控制股權的長期投資者，冀望在今年籌集42億美元（約329億港元）資金。

此舉引來多方反對，歐洲足協（UEFA）旗下的55個成員國屬會7月30日一致投票表決，如果FIFA堅持推進計劃，歐洲足協將杯葛FIFA旗下的所有賽事；北美足球協會（CONCACAF）也加入UEFA的行列，公開反對出售世界盃所有權。

恩芬天奴的高級顧問科德羅（Carlos Cordeiro）7月31日甚至請辭，表明反對計劃。

2026年7月17日，美國紐約市，國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）出席在特朗普大樓（Trump Tower）舉行的國際足協招待會。（Reuters）

恩芬天奴7月31日發聲明表示，他們認真聽取所有意見後，決定取消計劃，認為該項目造成足球界的分裂，不論該項目的支持程度如何，這種分裂都不再符合最初設想的目標，強調「我們計劃的宗旨始終及永遠是團結和進步，因此這項提案將不會被實施。」