熊本地震｜53件國家文化財產受損　日本政府撥12億救災

日本文化廳8月3日發布簡報，確認熊本縣7.1級地震已造成53處「國文化財」（國家文化財產）確認受損，其中兩處為世界遺產。日本政府4日決定動用242億日圓（約12億港元）的預備金援助災區。



據文化廳統計，熊本48處、福岡3處，長崎1處，鹿兒島1處國家文化財產受損，其中三處為國寶級，且仍有可能增加。

熊本縣消息指，屬於世界遺產的日本明治工業革命遺址群中，位於荒尾市的「萬田坑」在強震中多處窗戶破碎、位於宇城市區域的「三角西港」亦報告受損。

日本政府4日在內閣會議上決定，從2026財年的儲備基金中撥款242億日圓，用於援助熊本縣7級地震災區。其中12億日圓用於救援行動支持，例如提供臨時住房；以及206億日圓用於災後重建。

日本首相高市早苗3日前往災區視察，宣布將此次地震定性為「重大災害」，並強調政府將全力應對，為災民提供生活支持。