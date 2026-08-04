日本公布新一份防衛白皮書 形容中國是「前所未有最大戰略挑戰」
撰文：聯合早報
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今年的日本《防衛白皮書》對中國軍方太平洋活動擴大表示關切，稱中國軍事動向是日本「前所未有的最大戰略性挑戰」。
據共同社報道，日本防衛大臣小泉進次郎在周二（8月4日）的內閣會議上報告了2026年版《防衛白皮書》。
白皮書指出，中國航母等在太平洋的活動不斷擴大，強調中國軍事動向「是嚴重關切事項，是前所未有的最大戰略性挑戰」，提出日本應通過與盟國及志同道合國家的合作進行應對。
有關中國航母，白皮書稱截至今年5月底，遼寧艦共13次、山東艦共九次在太平洋航行。去年6月日本首次發現在太平洋同時出現兩艘航母，去年11月中國第三艘航母開始服役。白皮書分析稱，中方正在提升遠海和空中作戰執行能力。
對於解放軍在台灣周邊的演習，白皮書指出「可能是旨在統一台灣的軍事作戰的一部分演練」，認為中國軍事活動趨於頻繁，「無法否認兩岸緊張局勢有可能加劇」。
白皮書還對中俄加強合作表達嚴重關切，詳述了中俄轟炸機和艦艇的聯合飛行和航行，並指出朝鮮可能會通過與俄羅斯合作在中長期增強軍力。
有關美國特朗普政府公布的《國家安全戰略》，白皮書指出「展現出一切舉措都以美國為最優先的態度」，並寫道美國在《國家防務戰略》中主張「以實力求和平」並提出增加盟國的負擔部分。
在俄烏衝突中顯現出來的利用無人機和人工智能（AI）的「新戰鬥方式」也是白皮書的關注焦點。為確保防衛裝備品，白皮書寫進有必要在國內維持並強化防衛生產和技術基礎，還提出了改善自衛官待遇的舉措。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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