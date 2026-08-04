日本公布新一份防衛白皮書　形容中國是「前所未有最大戰略挑戰」

今年的日本《防衛白皮書》對中國軍方太平洋活動擴大表示關切，稱中國軍事動向是日本「前所未有的最大戰略性挑戰」。



據共同社報道，日本防衛大臣小泉進次郎在周二（8月4日）的內閣會議上報告了2026年版《防衛白皮書》。

2026年5月31日，日本防衛大臣小泉進次郎在新加坡舉行的香格里拉對話會上發表演說。（Reuters）

白皮書指出，中國航母等在太平洋的活動不斷擴大，強調中國軍事動向「是嚴重關切事項，是前所未有的最大戰略性挑戰」，提出日本應通過與盟國及志同道合國家的合作進行應對。

有關中國航母，白皮書稱截至今年5月底，遼寧艦共13次、山東艦共九次在太平洋航行。去年6月日本首次發現在太平洋同時出現兩艘航母，去年11月中國第三艘航母開始服役。白皮書分析稱，中方正在提升遠海和空中作戰執行能力。

在西太平洋某海域，遼寧艦編隊與兩棲攻擊艦編隊開展聯合演練。（央視新聞）

對於解放軍在台灣周邊的演習，白皮書指出「可能是旨在統一台灣的軍事作戰的一部分演練」，認為中國軍事活動趨於頻繁，「無法否認兩岸緊張局勢有可能加劇」。

白皮書還對中俄加強合作表達嚴重關切，詳述了中俄轟炸機和艦艇的聯合飛行和航行，並指出朝鮮可能會通過與俄羅斯合作在中長期增強軍力。

2025年10月28日，特朗普（右）2025年10月28日在駐日美軍橫須賀基地的核動力航母「喬治·華盛頓」號上演講，並邀請高市早苗（左）上台（Reuters）

有關美國特朗普政府公布的《國家安全戰略》，白皮書指出「展現出一切舉措都以美國為最優先的態度」，並寫道美國在《國家防務戰略》中主張「以實力求和平」並提出增加盟國的負擔部分。

在俄烏衝突中顯現出來的利用無人機和人工智能（AI）的「新戰鬥方式」也是白皮書的關注焦點。為確保防衛裝備品，白皮書寫進有必要在國內維持並強化防衛生產和技術基礎，還提出了改善自衛官待遇的舉措。

歐盟委員會主席馮德萊恩認為，烏克蘭在無人機和反無人機系統操作方面積累的知識獨一無二。(Reuters)

本文獲《聯合早報》授權轉載

