波音737 Max 7涉航空意外受審查近10年　終獲美國批准投入飛行

美國聯邦航空管理局（FAA）8月3日正式為波音737 Max 7機型飛機頒發證書，允許其重返藍天，稱這是經過近10年廣泛審查後的成果，波音則因此能生產這類機型。



FAA指出，737 Max 7今次獲批「反映多年來持續推動的工作，以解決複雜的技術問題並完成對飛機設計及輔助性安全分析的徹底審查」，強調認證期間負責對這類機型中涉及飛行控制、系統安全評估等領域進行審查，還要求波音進行多項關鍵改進，例如重新設計引擎防冰系統。

2026年7月8日，美國華盛頓州，圖為一架波音737 MAX飛機在工廠正在組裝。（Reuters）

路透社報道指出，自從2018年、2019年兩宗致命的MAX 8墜機事故，以及2024年阿拉斯加航空一架幾乎全新的MAX 9客機發生艙門脫落的意外事故後，波音旗下的產品和質量監控系統面臨了更嚴格的審查。

波音公司周一（8月3日）表示，首批交付工作正在進行中。737 Max 7客機將提供135至160個座位，航程較MAX系列其他飛機提升約10％。據報，首批客戶為美國西南航空（Southwest Airlines），雙方正在準備交付第1架客機。