巴基斯坦機場管理局7月8日稱，救援人員當日在深海搜索行動中發現了原預定飛往卡拉奇（Karachi）的波音737貨機墜毀殘骸，該貨機此前已失聯約12小時。目前，救援人員正努力尋找機上五名機組人員。



路透社8日報道，巴基斯坦機場管理局發聲明指，救搜人員在位於該國南部的Ormara港以南53海里的阿拉伯海海域找到該貨機的墜毁殘骸。

巴基斯坦機場管理局2027年7月8日發布的這張照片顯示，救援人員在阿拉伯海發現並打撈原預定飛往卡拉奇（Karachi）的波音737貨機墜毀殘骸。（Reuters）

聲明提到，巴基斯坦海軍和巴基斯坦海事安全局已部署各種空中和海上部隊，尋找餘下的飛機殘骸；另外，當局也透過多個機構在海上展開協調搜救行動，尋找目前仍然失蹤的機組人員。

涉事貨機營運商K2航空公司（K2 Airways）此前曾表示，機組人員包括2名機師、2名工程師和1名後勤人員。當局尚未就相關機組人員的狀況發表官方聲明，但總理謝里夫（Shehbaz Sharif）已向他們的家人表達深切慰問。

據報道，該飛機於7日晚9時18分報告導航系統故障，當地空中交通管制部門曾試圖引導飛機，但三分鐘後雷達系統顯示飛機快速下降，隨後失去聯繫。

據航班追蹤服務網站 Flightradar24，貨機在經歷了一系列劇烈的高度變化後，最終在陡峭的下降過程中墜海。