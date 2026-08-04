熊本地震Aeon 2女店員被炸死　商戶高層認下指令折返：我深感後悔

日本熊本縣7月28日發生7.1級地震，已造成38人死亡，其中位於該縣嘉島町的永旺（Aeon）購物中心在地震後發生爆炸導致7人死亡，其中一名死者是22歲的女店員大竹玖瑠美。她任職的美妝雜貨店Habita的一名高層湯瀬剛二接受《產經新聞》採訪時透露，地震發生後，大竹玖瑠美與另一女員工已撤離到商場外，公司其後指示她們返回商場將銷售所得的現金放回保險箱。湯瀬剛二表示：「確實是我下達的指示，我對此深感後悔。」



大竹玖瑠美任職美妝店的營業部長承認指示她折返商場：

另據透露，Habita公司還指示熊本縣內的其他三間門市的員工，在地震後將銷售所得現金放回保險箱。這引發外界對該公司危機管理措施的質疑。

銷售經理湯瀬剛二（64歲）向記者表示，地震當天，大竹玖瑠美和一位女同事（25歲）正在永旺熊本購物中心門市工作。地震發生後，公司透過當日休息的店長確認了她們的安全。湯瀬剛二考慮到永旺熊本購物中心可能無限期關閉，便要求店長「如果可以返回，就把銷售所得現金放回保險箱」，或者「如果不行，就盡力而為」。

7月28日下午5時35分左右，兩位女士應店長要求從商場正門返回。爆炸發生在下午5點50分左右。包括兩名女子在內的七人在永旺熊本購物中心地震中喪生。

在29日舉行的新聞發布會上，永旺社長吉田昭夫強調：「商場手冊明確規定，員工在疏散後不得返回大樓。」湯瀬剛二也表示他了解該手冊，並補充道：「我很遺憾犯了這樣的錯誤。」

地震發生後，湯瀬剛二立即聯繫了除永旺熊本購物中心店外的熊本縣其他三家門市的經理，確認安全狀況。他指示他們，如果獲得商場的許可，可以收取銷售收入將現金放回保險庫。獲得同意的三間門市經理收取了銷售收入並將其放回在保險箱。

另一方面，湯瀬剛二稱，當這兩名女店員試圖返回大樓時，永旺商場的員工在入口處只是提醒她們「小心」，並沒有阻止她們。

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針對湯瀬剛二的解釋，永旺集團的一位代表於8月3日告訴記者，「我們並未告知員工可以折返商場」。他們表示，目前正在就此事對當地員工進行訪談。

針對這宗事件，外界有聲音指Habita公司可能在事件中犯下業務過失罪。

東京新聞8月3日報道，近畿大學刑法教授辻本典央表示：「即使爆炸並非預料之中，事故發生後大樓仍存在倒塌的風險。如果認定某種關聯損害是可以預見的，且員工的安全防範措施不足，那麼就可能構成因業務過失致人死亡的罪名。」報道同時提到，在大規模事故和災難中，要追究企業的刑事責任通常被認為是比較困難。

2026年8月3日，日本美妝連鎖店Habita公司在其官網上載聲明，向在Aeon熊本商場爆炸中離世的兩名女員工表示哀悼，並向她們的家人致以誠摯的歉意。（Habita官網）

Habita公司8月3日在其官網上載聲明，向兩名離世員工表示哀悼，並向她們的家人致以誠摯的歉意。