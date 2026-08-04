多瑙河乾涸影響核電廠發電　羅馬尼亞炸岩石引水保護反應堆｜有片

羅馬尼亞8月3日實施爆破轟毀多瑙河一塊岩石，以引導河水注入該國唯一的核電廠供反應爐降溫。歐洲河流因連日高溫天氣導致水位下降，引發外界對供水、航運與發電的擔憂，突顯歐洲在熱浪衝擊下所面臨的嚴峻形勢。



羅馬尼亞今次使用重達180公斤的炸彈，實施一次爆破，進而將一塊岩石移除。英國《衛報》引述專家指，今次爆破將使當局得以建造一座臨時水壩，將更多水引流至供應核電廠內反應爐的水道中。

鄰國匈牙利同樣遭受多瑙河水位驟降影響，但因位於上游，境內唯一的核電廠預計仍可再維持營運約兩日。羅馬尼亞總理博洛揚（Ilie Bolojan）表示，羅馬尼亞與匈牙利政府均已要求民眾及企業減少用電，紓緩電力需求壓力。

法國汽車品牌雷諾（Renault）旗下的Dacia，以及福特汽車（Ford）在羅馬尼亞的車廠，已同意在8月19日之前停工，減少約200百萬瓦（MW）的電力需求。