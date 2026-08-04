日本提高永住權門檻：收入勝國民　結婚快線變慢　逃稅等撤銷資格

日本出入國在留管理廳8月4日公布外國人永住許可條件新指南方案，大幅提高申請門檻。包括港人在內，所有計劃申請日本永久居留權的外國人均受影響，新例預計2027年4月實施。對於正在規劃或已身在日本、有意申請日本永住權的人而言，未來的審批之路將比過往艱難得多。



根據共同網報道的說法，新指南方案將現行較模糊的審批標準全面具體化及大幅收緊，綜合日媒歸納，以下是其中幾項核心變動及影響。

經濟條件：收入由「夠生活」變「要跑贏大市」 退休金由「零要求」變須達標

以前規定，申請人要「能夠獨立維持生計」，新指南則改為「與日本人同等或以上的經濟條件」，明文要求年收入必須持續高過日本家庭的平均水平。這條水平線會參考總務省的家庭收支調查、厚生勞動省的國民生活基礎調查及國稅廳的民間工資實際狀況統計調查而定。換言之，申請人不但要自給自足，還要賺得比一般日本人更多。

除要求收入高於日本家庭平均外，指南也新增退休後預估年金須達到「以高於日本人平均收入繳納厚生年金30年」的水準。「厚生年金」是類似香港強積金的強制性退休金計劃。不過如果計算後不達標，可以憑手頭上的例如儲蓄、股票等金融資產補足差額。

日文能力：由「無法定要求」變「自立語言使用者」

在「符合日本利益」方面，申請人須具備「獨立使用程度」的日語能力。

日本皇太子德仁和雅子妃1993年6月2日結婚前，皇室公布兩人穿上傳統結婚禮服的照片。雅子所穿的是平安時代的十二單衣。（日本宮內廳照片）

結婚「快線」變慢：結婚及在留年期延長

以往日本人或永住者的配偶享有特例快線，只要「結婚3年、在留1年」即可申請永住，新方案將這條捷徑大幅拉長至「結婚5年、在留3年」，配偶需要等候更長時間才能取得永久居留身份。

增設撤銷機制：永住權不再「一勞永逸」

現行制度下，永住權一旦獲批，除非涉及嚴重刑事罪行或虛假申請，否則幾乎不可能被收回。因應2024年修改的《入管難民法》，新指南加入撤銷永住許可機制。日後，永住者若故意欠稅（即逃稅）或不繳納社會保險等，可被吊銷永住資格，改為其他居留身份。