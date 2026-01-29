日本眾議院選戰掀「排外言論」　高市早苗內閣收緊移民政策抗衡

日本去年的參議院選戰中，保守派參政黨以「日本人第一」的口號躥紅，贏得14個議席。如今眾院選戰開打，該黨乘勝追擊，繼續以民族主義色彩濃厚的日本人優先議題來爭取選民支持。



日本極右翼參政黨黨魁神谷宗幣1月26日在朝日電視台的政論節目中指出，世界各國的移民政策都失敗了，自民黨若繼續擴大接納移民，將帶來嚴重後果。他說：「我反對這個政策，須考慮有限度引進移民。」

首相高市早苗在節目中回應說：「自民黨沒有推行移民政策，我們正在收緊移民條例，並計劃加強入籍和永久居留資格審查，以及為外國人購地制定嚴格審查制度。」

日媒報道，為配合眾院選舉，高市內閣1月23日在解散國會時已批准收緊移民政策。從2027年起，當局將以開發與就業新框架取代現行引進外勞的技術實習生制度，並且有限度引進外國人才，把之前所定的兩年引進80萬人的目標下調至42萬人。

此外，高市政府也加強審批外國人申請永久居留權，將申請資格從原本須居住至少五年延長至10年。

據報道，位於日本埼玉縣東南部的川口市居住了來自100多個國家和地區的5萬多名外國人，佔該市總人口61萬人的8%以上。眾院選戰開打後，川口再次成為各大政黨以「外國人政策」拉票的熱點，還不時有過激的排外言論，如：

把日本人放在第一位有什麼錯？不喜歡就滾出去！

雖然有人反嗆：「停止這樣的仇恨言論！」但排外言論已引發日本移民社群的不安。

自小隨家人在川口定居的17歲土耳其高中生說：「作為外國居民，有被抹黑的感受。這些反移民的言論，讓我感到很不安。」

據報道，基於川口被視為外國人群居地，日本居民也變得疑神疑鬼。31歲的日本女上班族說：「有時候看到幾個外國人聚集在公園裏，我會感到害怕。社交媒體盛傳『川口很危險』，所以我回家時都避開走那個公園。」

據川口市政府對社區展開的調查，有54%的日本居民表示很難同外國居民溝通。

多民族共生人權教育中心負責人朴洋幸對《聯合早報》說：

仇恨外國人的言論在日本社會蔓延，導致日本居民對外國人懷有偏見。

他呼籲日本社會應當重視多民族共生，有必要思考中傷外國居民的言論是否屬實，以避免矛盾加深。

日本市民團體26日在國會舉行記者會，對導致歧視外國人的排外主義言行的蔓延表示擔憂。它希望各政黨和候選人不要開展煽動對外國人偏見的競選活動，並要求政府徹底做好宣傳工作，不允許競選活動中出現仇恨言論，而媒體除了事實核查外，還須採取措施防止謠言和仇恨言論傳播。

