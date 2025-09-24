潤日｜當華人遭遇反移民潮：日本經濟疲軟之下　外國人成替罪羊？

以疫情為起點，近年間移民日本的中國公民數量急遽增長，預期到2026年，在日中國人數量將超過100萬大關。這批新近移民大多來自北京、上海等中國大城市，他們帶自己的家庭與財富背井離鄉，不約而同來到日本，這一現象被稱為「潤日」，從英文單詞『run』（逃離，按中文拼音讀作『潤』，意指人們逃離故土）演變而來。他們的到來讓中國移民在當地的存在感比以往任何時候都更為突出。

從價格激增的東京高層公寓，到公立小學裏越來越常見的中國孩子，在習慣了單一民族並以此為榮的日本社會，對於外來人口的「水土不服」正形成新的政治動能與社會現實，迫使本地人與外來者彼此適應和共存。



2022年，在北京開店的王軍產生了離開國內的想法。由於疫情，許多店被迫關門，還能開業的一些店也面臨人員登記、測溫等繁瑣的防疫程序，但讓王軍最難以接受的是街道辦為了減少人員流動造成感染的風險，想方設法給店家找麻煩。當年10月，他前往日本考察，儘管人生地不熟、語言也不通，王軍最終還是把這裏作為自己人生的下一站。

「（日本）各方面的門檻都比較低，一個是費用的門檻，再一個是這種適應的門檻，還有這個時間跟空間上門檻也很低，回國也很方便。」王軍對《香港01》說。

事實證明，跟他有類似想法的國人大有人在。過去幾年間，來到日本的中國移民數量突然大幅增長，根據日本出入國在留管理廳數據，2022年至2024年間，在日中國居民數量從76.2萬增長至87.3萬，短短3年增加十萬有餘。在此之前，在日華人數量雖然也在持續增長，增速卻遠不及當下。

日本成移民高性價比之選

初來乍到，王軍一家人先在福岡落了腳，「從生活的資金方面或者從這種（生活）節奏方面感覺可能都更好融入一些」。雖然不懂日語，跟其他在同樣新來的華人移民聊天，大家笑稱在日本的生活能力跟聾啞人差不多，「但基本的生活是沒問題的。」

從租房到安排孩子入學，實在不行，大部分的事情找個「懂日語的小夥伴」也解決了。他稱：「因為它（日本）氛圍比較好，比如說你區役所去辦點什麼東西，哪怕你不會，你拿着手機（通過翻譯）慢慢跟人家說，人家的態度也很好。」

2023年，王軍一家人從福岡搬到東京。他與人合夥成立了兩家公司，一間從事不動產買賣，另一間做自媒體運營。前者主要瞄準其他有海外投資需求的國人，後者的受眾也都是華人。

曾經在內地新聞機構《財新》工作過的日本記者舛友雄大自2023年開始對這一批新移民進行深入報道，他發現，與此前的赴日移民不同的是，這些中國人大多是像王軍一樣、來自北京、上海等大城市的中產及富人，受疫情期間「清零政策」、經濟形勢等影響而出走，許多人希望在海外投資、保存資產，同時創造更好的生活。

自2014年開始，日本為鼓勵外國人在日本創業，實施經營管理簽證（又稱社長簽）政策，允許外國人以最低500萬日圓（約合26萬港元）的註冊資金在日本創設公司，只要確保營業場所，即滿足簽證申請條件。加上日圓貶值，對許多中產國人而言，移民日本的性價比顯然要高得多。

然而，在越來越多中國人在日本落腳的同時，問題也隨之而來。與民生密切相關的房價問題，自然成了日本熱議的話題。

塔樓、一戶建：新移民炒貴不動產

據王軍這期間在日本的觀察，過去兩年裏，漲價最厲害的房產就是中國人感興趣的房產。在大阪，國人投資一戶建的最多：「可能花個100多萬人民幣就買個一物件，就自住也好，做民宿也好，這種房子可能比較搶手」，在東京則是高檔的塔樓（即高層住宅）最受國人歡迎。越搶手的物件漲價就越快。

根據日本房地產經濟研究所數據，2022年至2024年間，東京23區新售公寓單套均價從2022年的8236萬日圓（約434萬港元）激增至1億1181萬日圓（約590萬港元），連續兩年突破1億日圓大關，創下歷史新高。而在此之前的五年間，東京23區新售公寓單套均價的增幅僅為約1200萬日圓。

2025年8月18日，東京市中心區的住宅與商業建築群。（Getty）

在東京江東區的豐州、中央區的勝鬨——曾是日本名流家庭理想居所的灣岸地帶塔樓（即高層住宅）讓中國富人趨之若鶩。由於他們之中不少是曾經在國內大型科技企業工作的高層，日本媒體直把這些區域戲稱為「數字唐人街」。

《產經新聞》引述阪南大學國際學部松村嘉久教授指，經過調查，以特區民宿經營者身份申報的個人及法人中，疑似中國背景的累計達2635家，佔比42.5%（截至4月底）。

國土交通省本月公佈的都道府縣地價（基準地價）調查顯示，除了遊客眾多的大阪商業區，其周邊住宅區也因民宿需求而出現地價上漲趨勢。

對於生活在這些區域的民眾來說，隨意丟放的行李箱越來越常見，不懂垃圾分類的情況也引起民怨。此外，非法運營的民宿也在今年引起廣泛關注。

「中國移民問題」

據舛友雄大稱，就在不久前、日本進入參議院選舉期時，外國移民問題已經成了這屆選舉選民最關心的議題之一——炒高日本房價、以經營民宿之名建立空殼公司以獲得日本身份與福利——這類報道一時甚囂塵上。

就在今年6月參議院選舉開始前夕，一宗非法運營民宿的中國業主強行加租、還切斷住宅樓電力的新聞引起廣泛關注。包括日本NHK、朝日新聞、《週刊文春》在內的主流媒體都對事件進行了報道，甚至還被提上國會議程，涉事業主雖然撤銷漲租決定，但該事件還是再次引發民眾對非法民宿問題、外國人購置房產卻不遵守規則的問題的關注。

日本首相石破茂也不得不在國會對這類事件作出回應，表示「將嚴厲應對不遵守規則的外國人」。

舛友表示，今年以來，類似這樣的報道頻頻出現，這與打反移民牌、走民粹路線的「參政黨」的異軍突起有直接關係——「這絕不單單是因為中國人，但這確實是故事的一部分。」

民粹抬頭 外國人成替罪羊？

7月，此前被視為邊緣黨派的參政黨一舉在參議院選舉中奪得14個席位，成為日本選舉中的大贏家之一。該黨以民族主義色彩濃厚的「日本人優先」議題為政綱，警告所謂「外國人靜默的侵入」。

但來自早稻田大學亞太研究學院、從事移民研究的​​​​Professor Farrer Gracia-Liu就表示，這股反移民的呼聲並不針對中國人。

Gracia-Liu表示，這批新近中國移民的到來恰逢日本旅遊業迅速增長以及外國勞工湧入日本城市之際。隨着日本「勞工荒」愈發嚴重，政府不得不放寬針對外國勞工的限額。短短兩年的時間裏，東京到處的便利店已經幾乎看不到日本員工。

根據日本出入國在留管理廳數據，截至2024年底，日本外國居民人口達到創紀錄的370多萬人，較上年增長10.5%，連續第三年創下歷史新高。儘管外國人口佔總人口的數量仍然只有不到3%，但舛友表示，這種增長發生的很突然，讓長期維持單一民族社會的日本猝不及防：「我認為現在日本人存在（這樣）一種情緒——我們真的應該讓（外國人增長的）這種趨勢暫停一下。」

來自早稻田大學亞太研究學院的教授Farrer Gracia-Liu就表示，這股反移民的呼聲並不針對中國人。（受訪者供圖）

Gracia-Liu還表示，參政黨所利用的不滿情緒，也有很大部分是針對遊客的：「日本人本來很喜歡在國內旅遊，但現在國外的遊客來了以後，日本的旅館價格就漲了很多，讓日本人無法消費。最近的許多怨言，很多時候是因為旅遊增長了，我覺得給日本人造成了一種生活的困難。」

但正如被民粹和反移民浪潮席捲的歐美國家一樣，在經濟滯脹的日本，外來人口成了民生不濟的替罪羊。舛友雄大也稱：

根本問題在於，大多數日本民眾正承受着收入持續萎縮的痛苦。雖然工資可能有所上漲，但物價也在同步攀升。所以說，民眾的生活實際上正變得越來越艱難。我認為這是一種替罪羊現象。

就在8月，日本政府宣布提高經營管理簽證申請的門檻，將此前500萬日圓的資金要求增加至3000萬日圓，同時要求企業僱傭一名常駐員工，從今年10月開始實施。此外，政府亦在籌措增加對外國人在日本購買土地的限制，預計不久後會出台有關政策。

王軍認為，新的政策勢必會讓一部分在日本的中國移民打道回府，對於許多像王軍一樣的在日國人，無論從事什麼行業，實際上都是依靠「華人經濟圈」在做生意。他們僱傭的員工以及客戶幾乎都是中國人，或者至少以國人為主，日常幾乎不需要使用日語。除了3000萬資金要求外，僱用常駐員工對很多中國人來說也是一個很高的門檻。

王軍的公司本身有僱用日籍華人，因此對他影響並不大，但如果連客戶都只依賴國人，長期來看，企業運營也存在很大風險，「這種因素因素這種不確定性太太高了，所以肯定是會去考慮（應對方法）的。」