民調：美國人10年來首度在經濟議題撐民主黨　近四成指其方案更好

路透社/益普索的最新民意調查結果顯示，美國選民認為民主黨在經濟管理方面比共和黨略勝一籌。這是民主黨近10年來首次超越共和黨。



根據周一（8月3日）公布的路透社/益普索調查結果，約37%的受訪登記選民認為，民主黨對美國經濟有更好的應對方案，選擇共和黨的比例為36%；另有27%表示不確定，或認為其他政黨會做得更好。

2026年6月9日，美國南卡羅來納州，圖為選民在中期選舉初選中來到票站投票。（Getty）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持率從上月調查的37%再下降兩個百分點，僅35%認可特朗普的表現，與他任內的歷史最低紀錄只相差一個百分點。

這項7月29日至8月3日進行的民調表明，特朗普對經濟的處理方式，包括因伊朗戰爭導致能源價格飆升，可能會拖累共和黨在11月中期選舉的勝算。11月中期選舉將決定未來兩年國會的控制權歸屬。目前共和黨以微弱多數控制參眾兩院。

這項在全美範圍內進行的在線民調顯示，如果美國現在舉行國會選舉，42%的登記選民表示會投票給民主黨，37%表示會投票給共和黨。在無黨派選民中，支持民主黨的比例比支持共和黨高出12個百分點。

在特朗普的首個任期內、民主黨總統拜登（Joe Biden）執政的四年裏以及特朗普開啟第二個任期之後，共和黨在經濟議題上一直佔上風。上一次民主黨佔優勢是在2017年5月完成的一項路透社/益普索民調，但當時的提問方式有所不同，並未向受訪者提供「不確定」或「其他政黨會做得更好」的選項。

2026年6月18日，前美國總統拜登（Joe Biden）、奧巴馬（Barack Obama）、小布殊（George W. Bush）和克林頓（Bill Clinton），在美國芝加哥奧巴馬總統中心的揭幕典禮前合影。（Reuters）

2026年美國中期選舉定於11月3日舉行。此次選舉將改選美國眾議院全部435個席位、參議院100個席位中的35個，以及39個州和領地的州長職位。這次投票將決定第120屆美國國會的組成，也是對特朗普執政表現的一次重要檢驗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

