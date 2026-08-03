特朗普在伊朗打打停停　不過是在修修補補

美國總統特朗普（Donald Trump）再次叫停了打擊伊朗的計劃。根據他的說法，美軍隨時能夠發動一場「自第二次世界大戰以來前所未見」的軍事行動。不過，伊朗及地區其他國家已請求美方暫緩採取行動，美國伊朗將於8月3日開展新一輪談判。

自伊朗戰爭以來，美國準備打擊，其他國家請求美國高抬貴手的戲碼上演了不知道多少次。所以這一次當特朗普再次高調宣稱美國放下高舉的大棒時，輿論已經麻木。原本「天子之怒，伏屍百萬，流血千里」，現如今人們根本不會慨嘆「天子之怒」消弭於無形的偉大壯舉，反而驚奇於，特朗普這次唱的是哪一齣戲。

特朗普的真實需要是體面撤離，從未改變。一開始打伊朗不過是特朗普貪戀斬首伊朗最高領袖、顛覆伊朗政權這樣的大功，希望以此大秀自己的強人風範。只是現實並不如意，伊朗政府在失去最高領袖後並沒有垮台，面對長期戰爭的風險，特朗普不得不盡快結束衝突。

特朗普2026年8月1日在社交平台發文，聲稱和伊朗已經達成「即時、完全、全面開放霍爾木茲海峽和結束伊朗核威脅」的「協議框架」，同意取消襲擊伊朗行動。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

美國和伊朗6月簽署諒解備忘錄後，協議很快被撕毀。打打停停不是因為特朗普真的想打，而是特朗普需要一個體面的台階來結束戰爭。

這本來就是一場美國輸掉的戰爭，輸了就要付出代價，這個戰敗的罪責由誰來承擔？不是特朗普自己。

稍早前美國和伊朗的停戰備忘錄，備受非議，國內指責特朗普喪權辱國的聲音比比皆是。國際社會美國在無力招架伊朗的攻勢之後灰頭土臉停戰了，丟的不僅是美國的臉，同時美國在中東地區的尊嚴碎了一地，美國不能有效提供保護正在成為一種共識，美國在地區的存在搖搖欲墜。

圖為2026年7月28日， 以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump） 舉行會談。圖為兩人與美國副總統萬斯（JD Vance）合照。（X@@IsraeliPM）

現如今美國的反覆無常，是為了塑造並不屈服的形象。沙特、巴基斯坦等國每一次都如特朗普預料般給白宮打去電話希望美國手下留情，特朗普每次都恰好接受了盟友的意見。

這出雙簧，是演給世界看的，也是正中特朗普下懷的好戲。三懇請四邀請千呼萬喚之下，特朗普停止打擊伊朗是從善如流，是給朋友們面子，是對國際社會負責。

本質上，前三個多月的仗是美國和伊朗打的，美伊停火備忘錄以來的打打停停，是美國和中東地區的盟友們打的，是玩弄人心的博弈。特朗普的意思很明顯：我可以停火，但是得需要你們三番四次求我才能實現。這樣的話就可以再一次證明你們還是需要美國的。

這一次以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）7月27日訪問美國，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）8月1日撥通了特朗普的電話，明確勸特朗普「別打了」。美國立刻採信了沙特等國的建議。這是非常好的一齣演給中東盟友的戲：你看，我還是更看重你們的，我原本可以聽從以色列的話去打伊朗，但我還是聽你們的建議取消了攻擊計劃，我們仍然是最好的朋友。這一來一往之間，美國和中東盟友的信任危機似乎驟然降低了。

2025年5月13日，特朗普與沙特王儲在利雅德會面。（Reuters）

不是特朗普不想停火，而是特朗普不能馬上停火。打不是美國想要的，但是立刻不打帶來的後果也是特朗普不能承受的。因此打打停停，在打中消弭美國和盟友的關係鴻溝，重塑特朗普不屈服的政治形象才是關鍵的。

不把自己的戰敗罪責推卸完，特朗普是不會輕易停火的。不把盟友對美國的埋怨和關係裂縫彌合，美國也是不會輕易停火的。

美國的停火，不能只是美國單方面的戰敗妥協，而是要成為地區眾多盟友一致的共同需要。共進退，才能體現共同利益，才能在撤退的時候再次重塑一致陣線。

兵者，詭道也，而特朗普的道，沒那麼詭，不是什麼戰敗之後的調整和反思，不過是給美國漏洞百出的地區戰略打一個又一個小修補罷了。