日韓熱浪｜韓國高溫已致19人死亡　總統李在明列國家災難

韓國持續高溫已釀成19人死亡，總統李在明將高溫事件列為國家災難；首爾全域星期二（8月4日）發布最高級別高溫預警。



據韓國國際廣播電台（KBS）8月4日報道，韓國氣象廳當天對首爾全域發布最高級別「高溫重大預警」，江南區及衿川區氣溫達34.7度。東南部內陸城市梁山上星期日錄得42.5度，創122年來最高。疾病管理廳數據顯示，截至本月3日全國累計中暑病例2221宗，19人死亡，多為80歲以上長者。

韓國遭遇前所未有的熱浪襲擊，白天氣溫接近攝氏40度，許多韓國人放棄了戶外活動，選擇待在離家更近有空調的場所避暑。（網絡圖片）

李在明4日在國務會議上表示，應將當前高溫形勢視為國家災難狀態，要求各部門全力落實應對措施；他指極端天氣漸成常態，須從根本完善國家危機管理體系，並敦促檢查電力系統以應對空調需求激增。各地方政府已進入應急狀態。

韓國氣象廳新預警體系於6月1日調整，新增最高級別，當體感溫度達38度或最高氣溫達39度且連續兩天體感超35度即發布。當局預計5日西部地區持續高溫，防暑及災害應對措施持續。