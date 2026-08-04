中東大亂鬥下的沙特陷入困境　專家：面臨壓力但未到最危急時刻

沙特的戰略困境



觀察者網：沙特當前正面臨「三面受敵」——胡塞武裝在紅海方向襲擾、伊拉克親伊朗民兵襲擊沙特油田，伊朗這邊也不安寧。您如何評估沙特當前面臨的安全壓力？這是否構成了對沙特國家安全前所未有的挑戰？

2026年7月3日，沙特阿拉伯代表團出席前最高領袖哈梅內伊葬禮。（Reuters）

劉中民：相比2023年前相對較好的地區環境，沙特現在的安全環境確實在惡化。

2016年提出「2030願景」後，沙特重心是國內發展，但此前與伊朗的長期對抗已導致了一定程度的戰略透支，尤其在也門問題上。最近三四年，新一輪巴以衝突特別是美以伊戰爭的爆發，使沙特等海灣國家夾在美國以色列與伊朗領導的「抵抗陣線」衝突的夾縫中。

7月之前，沙特相對低調。伊朗對海灣國家的打擊也有區別，對阿聯酋、科威特、巴林打擊最重，對卡塔爾和沙特基本是象徵性打擊。但近期胡塞武裝破壞紅海，沙特安全環境惡化。從7月沙特78%的海運原油經紅海出口來看，胡塞襲擾紅海和曼德海峽，對沙特能源出口構成嚴重威脅。因此，沙特同時面臨安全壓力和經濟壓力。

7月27日，衛星影像顯示沙特阿拉伯東部阿布蓋格的一處石油設施冒出濃煙。也門胡塞武裝其後表示，他們襲擊了多個敏感的原油供應和運輸設施。（Reuters）

不過，這種挑戰還談不上前所未有。上世紀70年代末80年代初，伊朗輸出革命和兩伊戰爭帶來的安全壓力是結構性的，甚至威脅政權安全；此後的海灣戰爭、9·11事件、「阿拉伯之春」等都曾帶來過嚴峻壓力。當前挑戰在安全層面，更多是局部騷擾和潛在通道封鎖造成的壓力，胡塞武裝或伊拉克什葉派武裝目前並沒有能力對沙特發動全面戰爭。

觀察者網：最近關於沙特外交有幾則新聞：一是拒絕了特朗普讓其加入《亞伯拉罕協議》的要求；二是派人出席哈梅內伊國葬，在哀悼致敬時遭遇伊朗教士經文羞辱；三是8月1日王儲還與特朗普通話，督促不要打擊伊朗。沙特當下對伊朗到底是怎樣一種感情？

劉中民：這要放到2023年以來新一輪巴以衝突，再到2025、2026年美以伊戰爭爆發的背景中看。沙特的處境比較尷尬，夾在美以與伊朗對抗之間：既受伊朗報復和海峽封鎖的經濟壓力，又面臨美國促其加入《亞伯拉罕協議》的壓力。外部如此，內部海合會也因美伊戰爭出現裂痕，沙特與阿聯酋在也門等問題上存在分歧，阿聯酋對海合會面對伊朗打擊無所作為不滿，並退出了OPEC及「OPEC+」，爭取更大能源戰略自主權。

2026年3月11日，在美國、以色列與伊朗發生衝突之際，從阿聯酋可以看見霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

實際上，沙特沒有更好的選擇，只能儘量避免與伊朗關係破裂。沙伊2023年復交後，儘管關係緊張，但並未在此次衝突中走向斷交。沙特明白，若與伊朗擴大沖突只會導致自身更加不利。伊朗方面也保持了某種默契與剋制，對沙特的打擊明顯區別於對科威特、巴林、阿聯酋的打擊，多為象徵性。因此，沙特在輿論上反對伊朗，但雙方在外交上並未破裂，保持接觸符合沙特利益。

7月中旬以來，沙特雖然有所變化，開始打擊胡塞武裝和伊拉克什葉派武裝，但不能因此認為沙特要與伊朗走向全面衝突。在當下情勢下，沙特從被動走向主動，比以往更加高調，也有樹立海灣大國形象、整合海合會、謀求阿拉伯伊斯蘭世界領導權的考慮，包括組建護航聯盟、加強與巴基斯坦的安全合作等。

關於《亞伯拉罕協議》，儘管2023年加沙衝突前沙以有廣泛接觸，但沙特清楚自身在伊斯蘭世界和阿拉伯世界的角色，衝突後便停止了接觸，王儲也多次強調，不解決巴勒斯坦問題、不實現巴勒斯坦建國，沙特就不可能加入協議。

2026年7月12日，巴勒斯坦人查看加沙城一間金屬鑄造廠遭以色列襲擊的現場。（Reuters）

總的來說，在這些方面，沙特是比較清醒的：既沒有在美國壓力下迅速靠近以色列，也沒有在伊朗報復下失去理性擴大沖突，但又得罪不起美國，可以說是在夾縫中忍氣吞聲、左右逢源。儘管比較被動，但這符合其國家利益與理性。

觀察者網：上一次對話時您提到未來中東會同時存在三個勢力。隔了一個多月，目前這些事態是佐證了您的判斷越來越成立，還是可能存在一些變化？

劉中民：其實這三種勢力很難用「三足鼎立」來形容，它不是一個三角形結構；沙特陣營更像是在美國以色列和伊朗兩方勢力中間，被左右拉扯。

從矛盾主線看，整個衝突圍繞以色列與伊朗領導的「抵抗陣線」展開。地理上，以色列在地中海東部，伊朗在波斯灣東部。過去伊朗代理人與以色列的衝突主要在東地中海地區，而新一輪衝突中，以色列裹挾美國打擊伊朗。西亞的阿拉伯國家處於非常不利的境地：東地中海國家更多受到以色列打擊，阿拉伯半島和約旦更多受到伊朗打擊。因此，核心矛盾仍是以色列與伊朗。沙特與伊朗在胡塞、真主黨等問題上存在代理人爭奪，但沙特並不處在矛盾的主線上。

2026年7月12日，以色列總理內塔尼亞胡（ Benjamin Netanyahu）出席紀念「恩德培行動」（Operation Entebbe）50周年的儀式。（Reuters）

以色列試圖通過《亞伯拉罕協議》拉攏部分阿拉伯國家，沙特領導的海灣國家則受到來自以色列和伊朗的雙重夾擊與政治撕扯。面對美國施壓，在加入《亞伯拉罕協議》問題上，沙特表示不解決巴勒斯坦問題就不會加入；面對伊朗打擊，沙特又不得不保持外交接觸、避免雙方關係徹底破裂並走向衝突，其目的也在於在美伊衝突的夾縫中維護自身利益。

此外，為了維護在阿拉伯伊斯蘭世界的地位，沙特正在推動護航聯盟，加強與埃及、土耳其、巴基斯坦等遜尼派國家的聯合。

因此，在當前美以與伊朗衝突為主線的複雜地緣格局中，沙特實際上是在各種複雜矛盾中做艱難的平衡。

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