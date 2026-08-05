特朗普政府撤銷巴西駐美大使簽證　報復巴西拒發美外交官簽證

美國政府撤銷巴西駐美大使簽證，報復巴西拒發美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名的美國駐巴西大使簽證。



據美聯社8月4日報道，美國國務院稱此為對巴西行動的對等回應，指曾延遲予巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）退讓空間，但盧拉未讓步。知情官員稱巴西駐美大使並未被驅逐出境，並稱若巴西接受特朗普指定的佩雷斯（Danny Perez）出任大使，這項決定可以迅速撤銷。

現年80歲的盧拉8月2日在大會上說，自己精力充沛，並堅持規律的鍛煉，一直保持「最佳狀態」。（Reuters）

現年80歲的盧拉正在角逐第四任期連任，對手為弗拉維奧·博爾索納羅（Flávio Bolsonaro），其父博爾索納羅（Jair Bolsonaro）因政變服刑。

此前特朗普將巴西兩大販毒集團列為外國恐怖組織，對巴西出口加徵最高37.5%關稅；巴西指旨在干預10月大選。