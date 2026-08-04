特朗普的「最後機會」：接受伊朗控制霍爾木茲　交換奧巴馬核協議

跟特朗普（Donald Trump）很多的行動一樣，伊朗戰爭的局勢發展逐漸變成一套鬧劇。特朗普說8月3日就要跟伊朗進行談判，伊朗卻說沒有跟特朗普談判。特朗普旋即宣稱伊朗其實是在「乞求」他進行談判，卻公開否認，指伊朗領導層「非常奸詐虛偽」。

特朗普再次威脅他正在給予伊朗「最後機會」，否則就會進行「斬首」（decapitation）－－「你們今天或明天就會知道，無論如何，他們很快就會採取行動。這並不複雜。」

問題是，特朗普過去兩週已經兩次在最後一刻叫停了據報由美國中央司令部指揮官庫珀（Brad Cooper）提出的密集轟炸行動。而且，同類情況在過去5個多月的戰爭當中，全世界都見識過不少。人們很難不會覺得特朗普就是《論語》中孔子形容過的那一種「色厲而內荏」的人，外表看起來很嚴厲，內心卻很怯懦。

特朗普宣稱，伊朗「乞求」會面，但他們卻公開且得意洋洋地說，他們什麼都沒談，只跟「阿曼」打交道，並聲稱霍爾木茲海峽將由他們強力掌控。特朗普強調，事實上海峽早已完全由「美國鋼鐵之牆」所完全控制。（Truth Social截圖）

伊朗過去一週多一直同對岸的阿曼進行重開霍爾木茲海峽的溝通。根據《紐約時報》最新的報道，兩國接近達成協議。協議大綱就是讓進入波斯灣的船隻穿越靠近伊朗、由伊朗控制的海峽航道，離開波斯灣的船隻則會經過靠近阿曼的海峽航道。伊朗方面的消息表明，雖然雙方不會徵收通行費，卻會徵收「服務費」，收入將由伊朗和阿曼攤分。

該報道引述一名美國官員的說法，稱任何暫時性的海峽通航安排都不會涉及伊朗的批准和通行費。

不過，大家也看不到特朗普有什麼辦法不接受伊朗的條件而打通霍爾木茲海峽。

再次轟炸，就算是大舉攻擊橋樑、發電廠，也難迫得伊朗政府屈服。烏克蘭曾有大半發電能力被打掉也還沒有投降給俄羅斯，更何況是有宗教意識形態信念的伊朗？而地面入侵，成本極高，連阿富汗、伊拉克也搞不定，更不用說伊朗。

2026年8月3日，在美國華盛頓特區白宮的橢圓形辦公室，美國總統特朗普簽署行政命令，成立由國防部長赫格塞斯的妻子珍妮花·羅切特擔任主席的「總統軍眷委員會」後，在回答傳媒提問時用手指向前方。（Reuters）

海上封鎖，確實對伊朗外貿造成衝突，卻沒有4月開始實施時所預計能短期內令伊朗石油庫存爆滿而投降的後果，加上6月中短暫解封之後伊朗已經運出了價值60億美元的原油，有更大空間和美國一直纏鬥下去。

根據彭博分析，亞洲六成地面面積在伊朗戰爭爆發之後衛星監測可見的燈光變得更為暗淡，可見霍爾木茲海峽被封的全球經濟衝擊嚴重；而收了能源巨企大額捐款的特朗普近日也突然「左膠上身」批評它們「賺太多錢」，可見特朗普自己也感覺到美國物價上漲的政治壓力。

而且，伊朗還有一大堆升級手段，包括利用也門胡塞武裝組織（Houthis）封鎖中東航運的三大要塞－－霍爾木茲海峽、曼德海峽和蘇彞士運河。如果要動武，伊朗也可以直接攻擊海灣國家的能源基建和海水化淡設施。

去年中美貿易戰期間，外交輿論好談「升級主導權」（Escalation Dominance）。今天的伊朗至少在這場戰爭局勢之中似乎擁有比貿易戰下的中國更明確的「升級主導權」。

（Google Map）

正如中國價值數億美元的稀土出口若然禁絕將會為美國和歐洲帶來1.5萬億美元的經濟損失一般（按：IEA評估數字），伊朗花費一些無人機和導彈就已經能夠威脅全球能源供應和海灣阿拉伯國家的存活。伊朗的「霍爾木茲牌」其實就是它其的「稀土牌」－－成本低、效益高。

一些美國官員認為，跟中國的稀土牌一樣，伊朗封鎖霍爾木茲海峽的招數只能使用一次，別國全力尋求替代運輸路線之下，未來將會失效。特朗普的敘利亞伊拉克特使兼駐土耳其大使Tom Barrack曾言，伊朗封鎖霍爾木茲海峽的威脅「兩年之後將會變得無足輕重」。

不過，《經濟學人》近日就對此作出詳細分析，得出三個結論：（一）伊朗威脅的持久力因商品和國家而異；（二）伊朗收費獲利能力將會減弱，但或許永遠不會消失；（三）伊朗收取的費用即使隨時間而減少，但其戰略籌碼未必會同時消退。

在原油方面，阿聯酋正在迅速興建管道繞過霍爾木茲海峽，但其地理位置同伊朗接近，同樣會面臨伊朗攻擊的威脅。伊拉克經敘利亞、土耳其、約旦的管道還在計劃當中，而且要面對這些國家之中的地緣政治風險。而由於伊朗和胡塞能夠威脅或封鎖紅海航道，沙特也沒有其他更好的出口途徑。

7月27日，衛星影像顯示沙特阿拉伯東部阿布蓋格的一處石油設施冒出濃煙。也門胡塞武裝其後表示，他們襲擊了多個敏感的原油供應和運輸設施。（Reuters）

卡塔爾的液化天然氣，不經船運，幾乎沒有可行辦法運出波斯灣。

而精煉石油也沒有任何現有管道能夠輸輸。若然照現有沙特東西向原油管道、阿聯酋繞過霍爾木茲海峽的原油管道來興建新的精煉石油管道，也無法有效應付伊朗的潛在封鎖和攻擊。

而且，除了能源出口之外，海灣國家也需要透過波斯灣進口殼物等民生必需物資。區內最大貨櫃港口位置波斯灣之內的杜拜，沙特位於紅海的吉達港如今貨運量已然爆滿，也同樣會面對胡塞對該航道的威脅。而且，沙特陸上運輸能力不足，難以透過其紅海港口將物質運住卡塔爾等全境位於波斯灣的國家。如果要興建由紅海輸往卡塔爾的鐵路，成本可能高達250億美元。

簡單而言，海灣國家並沒有有效弱化伊朗「霍爾木茲牌」的辦法。

這張2026年7月16日從阿曼拍攝的照片可見，有船隻在霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

在這樣的形勢之中，美國和它的海灣國家「盟友」的唯一出路，就只有和伊朗妥協，給伊朗足夠的利益，讓伊朗不會真的動用它的「霍爾木茲牌」。接受伊朗對霍爾木茲海峽的控制權，以及其收取「服務費」的權利，是目前談判中的前提。往後還需要美國解除對伊朗的制裁，讓伊朗能夠分享到「和平紅利」，給予伊朗不貿然破壞和平的經濟誘因。

承認伊朗對霍爾木茲海峽控制權的另一個好處，就是這張手牌或許能減弱伊朗發展出核武的決心。於是，特朗普就能跟伊朗達成一份類似奧巴馬版本的新伊朗核協議，對伊朗核計劃定出一定程度的國際監督，給他自己一個下台階。

特朗普說現在是他在給伊朗「最後機會」，但要在11月中期選舉前把握這個「最後機會」的其實是他自己。