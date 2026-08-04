特朗普怨石油公司因戰事推高油價賺太多：應將利潤回饋公眾｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月3日（周一）表示，石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil）和雪佛龍（Chevron）因伊朗戰爭導致原油價格上漲而「賺太多」。埃克森美孚與雪佛龍7月31日（上周五）公布季度業績：雪佛龍的利潤飆升近400%，達到120億美元（約941億港元）；埃克森美孚的利潤也翻了一倍多，達到145億美元（約1137億港元）。特朗普認為油企應該將利潤回饋給公眾和減價。



特朗普抱怨埃克森美孚和雪佛龍因戰事推高油價「賺太多」：

據美國財經媒體CNBC報道，特朗普在白宮向記者表示：「他們（埃克森美孚和雪佛龍）利用原油短缺賺了太多錢，我不喜歡這樣。」

特朗普強調：「雪佛龍賺太多錢了。埃克森美孚也賺太多了，他們應該把一部分錢還給公眾，而且最好降低（石油）零售價，也就是消費者價格。」

據報道，自2月28日美國和以色列襲擊伊朗以來，美國原油價格已上漲約20%。德黑蘭隨即採取報復措施，試圖切斷霍爾木茲海峽的石油出口，引發史上最大規模的供應中斷。

今年4月至6月，美國原油期貨平均收市價約為每桶92美元，較第一季上漲約27%。

同時，據美國汽車協會（AAA）的數據顯示，8月3日（周一）全美汽油平均價格約為每加侖4.10美元（約32港元），比戰爭爆發前2月27日的每加侖2.98美元（約23.3港元）上漲了近40%。