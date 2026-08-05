特朗普與卡塔爾國王通話　霍爾木茲海峽達成協議或出現曙光

一項聚焦於霍爾木茲海峽的臨時協議前景似乎正取得積極進展，卡塔爾方面表示已擬定一份提案，美伊兩國官員也對達成協議重新開放這條至關重要的水道顯得樂觀。



彭博社報道，卡塔爾政府說，卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）星期二（8月4日）與美國總統特朗普就美伊局勢通電話，雙方討論了為緩和緊張局勢所做的努力。

根據卡塔爾埃米爾宮發表的聲明，塔米姆與特朗普討論了地區局勢最新發展，特別是旨在緩解美伊緊張關係、彌合雙方分歧，從而為透過外交途徑解決危機創造有利條件的各項努力。白宮官員隨後證​​實了這項通話，但未透露更多細節。

幾名要求不具名的知情外交官說，伊朗正考慮讓步，允許歐洲國家清除霍爾木茲海峽的水雷，或許成為潛在協議的一部分。這與伊朗公開表明的立場相左，但在最近幾週的私下會晤中，德黑蘭的態度已有所緩和。伊朗外交部尚未對此置評。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）和財政部長貝森特（Scott Bessent）分別對圍繞霍爾木茲海峽的談判作出樂觀評估。在談到旨在促使更多船隻通過霍爾木茲海峽所做的努力時，魯比奧對記者說：「我認為眼下最緊迫的協議，也是大家關注的焦點，就是海峽問題。」

2026年7月14日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在白宮橢圓形辦公室，參與美國與伊拉克舉行的雙邊會談。（Reuters）

貝森特也暗示，針對這項咽喉要道的協議可能很快就會達成。

貝森特週二在美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）節目中說：「我們正與伊朗方面進行談判，我認為今天或明天就可能達成協議，開放海峽。」當被問及是否會對海上通行船隻收費時，他說：「我認為這將保障自由通行。」

然而，卡塔爾和美國官員都謹慎表示，目前尚未達成任何協議。美國官員曾多次聲稱，開放霍爾木茲海峽的協議已接近達成，但始終毫無進展。

另一方面，伊朗官方通訊社IRIB引述伊朗外交部發言人巴加埃說，伊朗與阿曼的會談進展順利，目前的討論重點是「為船隻劃定安全的進出航線」。

受市場樂觀情緒影響，油價逆轉早盤漲幅，美國公債價格上漲，市場預期調解方能促成協議，避免美軍新一輪空襲。布蘭特原油價格連續第二天暴跌，因為市場普遍預期至關重要的霍爾木茲海峽石油運輸可能會恢復正常。油價最終收跌超過5%，三週多來首次跌破每桶80美元（約628港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

