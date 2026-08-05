魯比奧：與伊朗阿曼談判有進展　冀短期內達成協議重開霍爾木茲

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）8月4日（周二）表示，與伊朗和阿曼就允許更多船隻通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）進行的討論取得進展。魯比奧期望能夠在短期內與兩國達成協議，重開海峽。



彭博社同日報道，伊朗正考慮允許歐洲國家參與清除在霍爾木茲海峽的水雷，這一潛在的讓步可能成為恢復該航運正常化協議的一部分，並有助於緩和與美國的和平談判。

2026年8月3日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見正在霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

伊朗政府在公開場合曾多次表示，不會允許外國在霍爾木茲海峽參與清楚水雷的行動。但據熟悉此事的幾位伊朗外交官透露，在最近數周的私下會談中，德黑蘭方面在這一事項的立場開始軟化。

報道指，此舉將為航運和保險業提供急需的第三方保證，確保在經歷五個多月的軍事衝突後，在霍爾木茲海峽航行的安全，並有助於推動更廣泛的外交努力，以結束這場戰爭。

卡塔爾和美國財長貝森特（Scott Bessent）4日皆表示，某種協議（可能與霍爾木茲海峽有關）快將達成。由於圍繞該航道管理權的爭端已陷入僵局數月，霍爾木茲海峽已成為任何進一步談判的關鍵起點。

2026年8月4日，美國華盛頓，國務卿魯比奧（Marco Rubio）在國務院與巴拉圭副總統阿利亞納（Pedro Allianan）就戰略民用核能合作簽署諒解備忘錄並發表講話。（Reuters）

美國務卿魯比奧同日在國務院向記者表示：「這些談判已經取得一些進展，但尚未最終達成協議。我們希望很快就能達成協議。」