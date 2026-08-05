魯比奧：與伊朗阿曼談判有進展 冀短期內達成協議重開霍爾木茲
撰文：王海
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美國務卿魯比奧（Marco Rubio）8月4日（周二）表示，與伊朗和阿曼就允許更多船隻通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）進行的討論取得進展。魯比奧期望能夠在短期內與兩國達成協議，重開海峽。
彭博社同日報道，伊朗正考慮允許歐洲國家參與清除在霍爾木茲海峽的水雷，這一潛在的讓步可能成為恢復該航運正常化協議的一部分，並有助於緩和與美國的和平談判。
伊朗政府在公開場合曾多次表示，不會允許外國在霍爾木茲海峽參與清楚水雷的行動。但據熟悉此事的幾位伊朗外交官透露，在最近數周的私下會談中，德黑蘭方面在這一事項的立場開始軟化。
報道指，此舉將為航運和保險業提供急需的第三方保證，確保在經歷五個多月的軍事衝突後，在霍爾木茲海峽航行的安全，並有助於推動更廣泛的外交努力，以結束這場戰爭。
卡塔爾和美國財長貝森特（Scott Bessent）4日皆表示，某種協議（可能與霍爾木茲海峽有關）快將達成。由於圍繞該航道管理權的爭端已陷入僵局數月，霍爾木茲海峽已成為任何進一步談判的關鍵起點。
美國務卿魯比奧同日在國務院向記者表示：「這些談判已經取得一些進展，但尚未最終達成協議。我們希望很快就能達成協議。」
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