特朗普斥伊朗領導層虛偽至極 私下要求談判但公然否認
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 於8月2日表示，在他取消對伊朗新一輪打擊後，雙方將於3日重啟談判。不過，伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）8月3日否認談判，稱伊朗僅就霍爾木茲海峽問題與阿曼磋商。特朗普隨後在社交媒體上發文，批評伊朗領導層虛偽至極，私下要求與美國談判，且談判已經開始，卻在公開場合高調否認。
特朗普指出，伊朗方面要求會晤，有些人甚至會說是「乞求」會談，然後會談已經開始，且近期已安排更多會談。但與此同時，伊朗卻公開且自豪地宣稱，自己並沒有進行任何討論，沒有談論任何事情，只有與阿曼方面接觸。
他又稱，伊朗隨後又發表一貫的說辭，聲稱霍爾木茲海峽將由他們強力掌控。但事實上，該海峽目前已經完全處於美國海軍，以及美國的「封鎖行動」之下。特朗普形容，這猶如外界所說的「美國鋼鐵之牆」。
特朗普重申，除非美伊達成協議，或者伊朗實現全面投降，否則無人能突破美軍對伊朗的海上封鎖。他又表示，雙方正討論如何解決一個由伊朗造成、存在數十年來的問題，而答案非常簡單，就是伊朗永遠不能擁有核武。
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